Los investigadores reducen su consumo de agua embotellada tras el sorprendente descubrimiento de un cuarto de millón de diminutos trozos de plástico por litro.

Según un nuevo estudio, un litro medio de agua embotellada contiene casi un cuarto de millón de microplásticos y nanoplásticos diminutos e invisibles.

Por primera vez se han detectado y clasificado con un microscopio que utiliza dos láseres.

Los científicos llevaban tiempo pensando que había muchos de estos plásticos microscópicos, pero hasta que los investigadores de las universidades estadounidenses de Columbia y Rutgers hicieron sus cálculos no sabían cuántos ni de qué tipo eran.

En un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores analizaron cinco muestras de cada una de las tres marcas habituales de agua embotellada y descubrieron que los niveles de partículas oscilaban entre 110.000 y 400.000 por litro, con una media de unas 240.000.

¿Qué son los nanoplásticos?

Los nanoplásticos son partículas de tamaño inferior a una micra. Hay 25.400 micras -también llamadas micrómetros porque es la millonésima parte de un metro- en una pulgada. Un cabello humano mide unas 83 micras de ancho.

Estudios anteriores han analizado microplásticos ligeramente más grandes que van desde los 5 milímetros visibles, menos de un cuarto de pulgada, hasta una micra. Según el estudio, en el agua embotellada se encontraron entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos.

Gran parte del plástico parece proceder de la propia botella y del filtro de membrana de ósmosis inversa utilizado para impedir la entrada de otros contaminantes, según Naixin Qian, autora principal del estudio y química física de Columbia.

No quiso revelar las tres marcas porque los investigadores quieren más muestras antes de señalar una marca y quieren estudiar más marcas. Aun así, dijo que eran comunes y se compraban en el supermercado estadounidense Walmart.

¿Son perjudiciales para la salud los trozos de nanoplástico?

Los investigadores aún no pueden responder a la gran pregunta: ¿son perjudiciales para la salud los trozos de nanoplástico?

"Eso está actualmente en estudio. No sabemos si son peligrosos ni hasta qué punto", afirma Phoebe Stapleton, coautora del estudio y toxicóloga de Rutgers. "Sí sabemos que se introducen en los tejidos [de los mamíferos, incluidas las personas]... y la investigación actual estudia qué hacen en las células", prosigue.

La Asociación Internacional de Agua Embotellada afirmó en un comunicado: "Actualmente faltan métodos [de medición] normalizados y no hay consenso científico sobre las posibles repercusiones de las partículas nano y microplásticas en la salud. Por lo tanto, los informes de los medios de comunicación sobre estas partículas en el agua potable no hacen más que asustar innecesariamente a los consumidores."

El American Chemistry Council, que representa a los fabricantes de plásticos, declinó hacer comentarios inmediatamente.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el mundo "se está ahogando bajo el peso de la contaminación por plásticos, con más de 430 millones de toneladas de plástico producidas anualmente" y se encuentran microplásticos en los océanos, los alimentos y el agua potable del planeta -algunos de ellos procedentes de la ropa y los filtros de los cigarrillos-. Tras el estancamiento de las negociaciones en noviembre, se sigue trabajando en un tratado mundial sobre los plásticos.

Residuos plásticos de botellas de agua. The Associated Press

Los autores del estudio reducen el consumo de agua embotellada

Los cuatro coautores entrevistados afirmaron haber reducido su consumo de agua embotellada después de realizar el estudio.

Wei Min, el físico-químico de Columbia que fue pionero en la tecnología del microscopio láser dual, dijo que había reducido a la mitad su consumo de agua embotellada. Stapleton dijo que ahora confía más en el agua filtrada en su casa de Nueva Jersey.

Pero Beizhan Yan, coautor del estudio y químico medioambiental de Columbia que aumentó su consumo de agua del grifo, señaló que los propios filtros pueden ser un problema al introducir plásticos.

"No hay nada que ganar", dijo Stapleton.

Los expertos externos, que elogiaron el estudio, coincidieron en que existe un malestar general por los peligros de las partículas finas de plásticos, pero es demasiado pronto para asegurarlo.