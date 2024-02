Por Euronews Green

Una investigación de The Guardian ha revelado fugas de metano que amenazan los objetivos de producción neta cero y la salud humana.

Madrid ha sufrido al menos 17 grandes fugas de metano en los últimos tres años, según nuevos datos obtenidos por satélite.

El año pasado, durante un episodio de superemisiones, los vertederos de las afueras de la ciudad liberaron 25 toneladas por hora de este gas que calienta el planeta. Esto equivale a la contaminación producida por 3,9 millones de coches de gasolina en marcha simultáneamente.

A nivel mundial, más de 1200 de estos eventos ocurrieron entre enero de 2019 y junio de 2023, según muestra un nuevo análisis de imágenes satelitales publicado en una investigación de The Guardian.

Los habitantes de Pakistán, India y Bangladesh se llevan la peor parte de la contaminación por metano de los vertederos. Pero España ocupa un sorprendente sexto lugar en la lista de naciones con las mayores fugas, después de Argentina y Uzbekistán.

¿Qué es el metano y por qué es tan peligroso?

Vertedero de Bhalswa en Delhi. La capital india ha tenido al menos 124 eventos de superemisiones de vertederos urbanos desde 2020, revela la investigación de The Guardian. AP Photo/Manish Swarup

La lucha contra el metano es esencial para evitar los peores escenarios climáticos. Este potente gas de efecto invernadero atrapa en la atmósfera 86 veces más calor que el dióxido de carbono a lo largo de 20 años. Es responsable de alrededor de un tercio del calentamiento global que experimentamos en la actualidad.

Los líderes mundiales son conscientes de la amenaza; en la cumbre climática de la ONU de 2021, más de 100 países se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30 % para 2030.

La descomposición de residuos genera alrededor del 20 % de las emisiones de metano causadas por el hombre; la mayor parte procede de la agricultura (aproximadamente el 40 %) y los combustibles fósiles (35 %).

Además, se está produciendo un ciclo antinatural, ya que el calentamiento global hace que los humedales liberen más carbono almacenado en forma de metano.

El presidente de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), Carlos Silva Filho, declaró a The Guardian que el objetivo global para 2030 es imposible si no se abordan las emisiones de la industria de los residuos.

"Reducir el metano es la única solución para alcanzar el objetivo mundial de 1,5 ºC de temperatura", afirmó. "Si nos centramos realmente en reducir las emisiones de metano del sector de los residuos, cambiaremos las reglas del juego".

¿Por qué emiten metano los vertederos?

Según ISWA, aproximadamente el 40 % de los residuos del mundo se envían a vertederos. Estos vertederos emiten metano cuando los residuos orgánicos, como restos de comida, papel y madera, son descompuestos por microbios en ausencia de oxígeno.

No es habitual que los vertederos españoles emitan tanto metano, ya que la mayoría de los países desarrollados cuentan con sistemas de gestión de residuos adecuados y con normativas para taponar las fugas de metano.

Normalmente, los materiales orgánicos se desvían de los vertederos a biodigestores, equipos que descomponen biológicamente los residuos en un sistema cerrado. O bien se cubren los vertederos para capturar el gas. Cubrirlos con tierra, por ejemplo, es una solución barata aunque temporal en lugares que carecen de instalaciones adecuadas.

La captura del gas metano ofrece la oportunidad de convertir un residuo en una mercancía, ya que puede venderse como combustible (y al quemarse se convierte en CO2, un gas de efecto invernadero menos potente).

¿Por qué emiten tanto metano los vertederos madrileños?

Un nuevo análisis de imágenes por satélite de la empresa de inteligencia ambiental Kayrros revela 17 fugas en Madrid desde 2021, de las que cuatro de las principales se produjeron en el primer semestre de 2023.

El satélite de Kayrros orbita el planeta 14 veces al día y puede dar la ubicación de una fuga con una precisión de seis millas. Así que, aunque no puede cartografiar las fugas con precisión, la tecnología apunta a que las emisiones proceden de vertederos situados al sur del centro de la ciudad.

Imagen de la planta de Las Dehesas, parte del vertedero de Valdemingomez, a las afueras de Madrid, España, 2021. AP Photo/Manu Fernandez

No es la primera vez que los vertederos de metano de Madrid salen a la luz. Los datos de satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA) también detectaron emisiones en 2021, que se localizaron en dos vertederos cercanos.

Uno de ellos es Las Dehesas, un vertedero con una gran planta de extracción de biogás diseñada para capturar los humos de metano.

Madrid dice que está limpiando sus vertederos de metano

En respuesta a la investigación de The Guardian, el ayuntamiento de Madrid afirmó que se habrían detectado grandes fugas en la planta de biogás y que la planta cumplía todas las normativas medioambientales. También respondió que otros vertederos de la Comunidad de Madrid que no están bajo su control podrían ser los culpables, ya que las estimaciones por satélite no son tan fiables como las mediciones sobre el terreno.

Pero se están introduciendo mejoras en el vertedero de Las Dehesas. Aunque las autoridades sostienen que el 20 % de metano que se calcula que se escapa del lugar es normal para un vertedero controlado con extracción de biogás, también están estudiando soluciones tecnológicas.

"Para finales de 2024 está previsto un sistema de vigilancia en tiempo real de las emisiones fugitivas del vertedero controlado de Las Dehesas e inspecciones robotizadas para recopilar datos.

Todo ello debería contribuir en cierta medida a despejar las nubes de metano que la AEE ha registrado en los últimos años derivando hacia las residencias cercanas.

"Llevamos décadas denunciando la desastrosa gestión de los residuos de la Comunidad de Madrid y de todo el Estado", declaró Julio Barea, defensor de Greenpeace, al diario El Independiente en 2021. "El 100 % de la materia orgánica de los casi siete millones de personas que vivimos en la Comunidad de Madrid se está llevando a vertederos".

Los residentes no humanos de Madrid también se ven afectados por estas montañas de basura. Las cigüeñas blancas migratorias son atraídas a los vertederos para alimentarse, y el plástico que comen está resultando fatal.