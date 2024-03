Algunos políticos sostienen que las medidas de conservación han hecho que las poblaciones de oso pardo se disparen.

PUBLICIDAD

Eslovaquia ha sufrido el segundo ataque de un oso en tres días, según las autoridades, que han declarado el estado de emergencia en una ciudad del norte del país.

Según las autoridades locales, cinco personas de entre 10 y 72 años han resultado heridas en la localidad de Liptovský Mikuláš, cerca de los montes Tatra. El martes, las autoridades dijeron que esperaban capturar al oso después de que seis patrullas armadas estuvieran cazando al animal. Se ha recomendado a la población que actúe con precaución, sobre todo por la mañana y por la noche.

"El oso ha sido empujado a zonas deshabitadas por las fuerzas de rescate y seguridad, donde los equipos de emergencia... tienen órdenes de eliminarlo", según el Ayuntamiento.

En las redes sociales se publicaron imágenes que mostraban al oso corriendo por una carretera, dispersando a los peatones y cargando contra un hombre que se vio obligado a escalar una valla para escapar del animal.

"Somos un pueblo entre montañas, pero seguimos siendo un pueblo. No podemos permitir que un oso ataque a cinco personas en el centro a plena luz del día", añadió el Consistorio. Este incidente se produjo justo un día después de que una mujer bielorrusa de 31 años muriera al ser perseguida por otro oso en la zona el viernes por la noche.

Su acompañante declaró que estaban paseando por una zona boscosa del valle de Demänovská cuando el animal empezó a perseguirles.

La pareja huyó en direcciones opuestas y el hombre fue encontrado "asustado pero ileso" en lo alto de un barranco. Un equipo de rescate con perros rastreadores encontró el cadáver de la mujer en el fondo. El oso seguía cerca, y el servicio de rescate de montaña lo ahuyentó con disparos de advertencia de un rifle. Las primeras investigaciones de las autoridades eslovacas sugieren que la mujer murió a causa de la caída y no mutilada por el oso.

Los ataques de osos exigen su sacrificio

La serie de ataques ha suscitado llamamientos para que se reevalúe el estatus de protección de los osos en Eslovaquia y en toda Europa Central y Oriental.

El fin de semana, el Ministro de Medio Ambiente, Tomáš Taraba, criticó la cobertura mediática que restaba importancia al papel del oso en la muerte de la mujer. En un mensaje publicado en las redes sociales, afirmó que el "trágico e innecesario suceso" era el resultado de que "las ONG se dirigieran al Ministerio de Medio Ambiente para decirnos que los osos son herbívoros y que no suponen ningún riesgo para los seres humanos".

"En Eslovaquia tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que nos impide disparar a los osos de forma generalizada. Así que enhorabuena al Tribunal Constitucional, espero que estén contentos con su trabajo", añadió Taraba.

En su opinión, la situación actual es el resultado de "grupos ecologistas extremistas que han convertido Eslovaquia en museos al aire libre en los que uno ya no puede moverse con normalidad".

Los ataques de osos se han convertido en un importante debate político en Eslovaquia, y la mayoría de los políticos hablaron del tema durante las elecciones parlamentarias del pasado septiembre.

Algunos miembros de la coalición populista-nacionalista eslovaca creen que se necesitan protecciones medioambientales más laxas. Argumentan que los esfuerzos de conservación han hecho que las poblaciones de oso pardo se disparen, lo que significa que ahora podrían ser sacrificados y cazados.

❗️❗️❗️🐻❌️Medveď v centre mesta: štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa o návrhu zákona, podľa ktoré bude možné eliminovať medvede aj mimo intravilánu mesta. Posted by Mesto Liptovský Mikuláš on Sunday, March 17, 2024

En una rueda de prensa celebrada el domingo en Liptovský Mikuláš, el Viceministro de Medio Ambiente, Filip Kuffa, declaró que Eslovaquia se sumará a una iniciativa junto con Rumanía para proponer que se rebaje el nivel de protección de los osos en el próximo Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE.

También esbozó un proyecto de ley que permitiría abatir osos en Eslovaquia fuera de las zonas urbanas en determinadas condiciones.

¿Cuántos osos hay ahora en Eslovaquia?

Eslovaquia ha sido testigo de varios ataques de osos en los últimos años. En 2021, un hombre de 57 años fue encontrado en el valle central de Banskô con el cuello, la cadera y la mano mutilados y con huellas de oso cerca. En aquel momento se informó de que era el primer ataque mortal que se producía en el país en un siglo.

La población de osos de Eslovaquia estuvo a punto de extinguirse en la década de 1930. Los esfuerzos de conservación y la protección legal desde 1989 han hecho que estos animales vuelvan a su hábitat natural en la cordillera de los Cárpatos, que va desde Rumanía hasta Eslovaquia y Polonia, pasando por el oeste de Ucrania.

Kuffa afirmó que la población es ahora "demasiado alta", pero "por muchos que haya, los osos han cambiado su comportamiento". "Históricamente nunca ha habido un número tan sin precedentes de osos atacando a personas", añadió.

PUBLICIDAD

Investigadores de la Agencia Estatal de Protección de la Naturaleza estimaron el año pasado que en Eslovaquia hay una población estable de unos 1.275 osos, y afirmaron que no se ha producido recientemente ningún aumento significativo de su número. Grupos como WWF y la Sociedad Eslovaca de Protección de la Naturaleza se han opuesto al sacrificio de la población de osos pardos.

Los ecologistas afirman que es inevitable que la gente entre a veces en contacto con estos animales. Creen que uno de los mayores problemas son los contenedores abiertos y los restos de comida, que atraen a los osos a las zonas residenciales y aumentan la probabilidad de enfrentamientos con la gente.

Erik Baláž, ecologista de la organización conservacionista My Sme Les, cree que "soluciones sin sentido" como disparar indiscriminadamente a los osos no son la respuesta. Dice en un vídeo en las redes sociales que no es bueno "cuando se abusa políticamente de estos casos y se despiertan diferentes pasiones y se proponen diferentes soluciones extremistas que no funcionarán".

Baláž continúa explicando que, aunque no está totalmente en contra de disparar a los osos, la educación y las medidas para prevenir conflictos deberían ser lo primero. En su opinión, el Ministerio de Medio Ambiente debería hacer un seguimiento de la actividad de los osos, como los daños a los huertos o los **ataques al ganado,**y centrar ahí la acción.

"Un político no puede venir y decir que se trata de un ataque depredador y sembrar el miedo, diciendo que ahora la gente debe pensar que los osos vendrán y se comerán a la gente. Es un disparate absoluto", añadió Baláž. "Un ataque depredador significaría que el oso quería matar y comerse a una persona", avisó.

PUBLICIDAD

Marián Hletko, antiguo jefe del Equipo de Intervención contra el Oso Pardo, declaró a la agencia de noticias eslovaca TSAR que no hay pruebas de que este fuera el caso en ninguno de los dos incidentes recientes.