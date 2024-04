Por Euronews Green

Según el estudio, la exposición al calor extremo casi duplica las probabilidades de que los hombres tengan un bajo recuento de espermatozoides.

Según un equipo de científicos, el número de espermatozoides corre el riesgo de disminuir a medida que el planeta se calienta. Ya se sabe que el calor afecta a las células reproductoras, pero las conclusiones de los investigadores de Singapur dan una idea más detalladade cómo podría afectar el cambio climático a las tasas de fertilidad.

Los hombres expuestos a calor extremo en los tres meses anteriores a la toma de la muestra de semen tenían un 46% más de probabilidades de presentar un recuento bajo de espermatozoides. El riesgo de una baja concentración de espermatozoides también se disparó un 40%, y los "pequeños nadadores" eran notablemente más lentos.

El Dr. Samuel Gunther, investigador de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin que participó en el estudio, afirma que los hombres jóvenes en particular deberían tener cuidado.

"Convencionalmente, los hallazgos sugieren que la calidad del esperma disminuye a medida que se envejece, pero lo que descubrimos en este estudio fue que los hombres en su mejor momento reproductivo, entre los 25 y los 35 años, eran los más afectados por el calor", dijo durante una rueda de prensa.

"Así que, sólo porque seas un hombre joven, no creas que eres invencible, y no pienses que no eres también vulnerable a estos impactos", añadió el Dr. Gunther. "De cara al futuro, el clima va a ser más cálido. Y eso es algo que también debemos tener en cuenta en la planificación familiar".

¿Cómo pueden los hombres proteger su esperma durante las olas de calor?

Se tomaron muestras de semen de 818 hombres de Singapur que habían tenido problemas para concebir. Los investigadores hicieron un seguimiento de la exposición de los hombres al calor extremo -o cuando la temperatura media de un día superaba los 29,8 ºC- estudiando los registros meteorológicos 90 días antes de que proporcionaran las muestras.

Los investigadores recomiendan a los hombres que planean concebir en un plazo de uno a tres meses que eviten salir al aire libre en los días de calor extremo.

Para aumentar sus posibilidades, también deberían evitar las saunas y los baños calientes, así como la ropa interior ajustada. También es aconsejable dormir en ambientes más frescos.

El clima tropical de Singapur, con temperaturas altas todo el año y fluctuaciones más suaves, difiere sustancialmente del de los países del norte de Europa. Sin embargo, según el Dr. Gunther, los resultados sugieren que no es necesario un gran cambio de temperatura para dañar la salud del esperma.

Esto no augura nada bueno, dado el aumento del estrés térmico en todo el mundo, y se suma a la lista de posibles efectos del clima en la salud humana, desde el corazón hasta los riñones. Estudios anteriores también han analizado la relación entre la contaminación atmosférica y la infertilidad.

¿El calor también afecta a los óvulos femeninos?

Se sabe que el calor extremo también afecta al ciclo ovulatorio de la mujer y a la calidad de sus óvulos. El nuevo estudio singapurense forma parte del programa 'HeatSafe' de la Universidad Nacional de Singapur, que explora el impacto del calor extremo en la sociedad.

Tras realizar un seguimiento de los registros de nacimientos de más de 31.000 mujeres, los investigadores hallaron una relación positiva entre evitar el calor extremo durante el tercer trimestre del embarazo y un menor riesgo de partos prematuros.

Las embarazadas tendían a tomar más medidas de protección cuando podían, como encender el aire acondicionado.

Otros proyectos de 'HeatSafe' se centran en el bienestar de los **trabajadores de la construcción.**Las posibles soluciones para los primeros incluyen llevar agua fría, descansos forzosos y uniformes transpirables.