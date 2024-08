Por Euronews Green con AP

Una de sus principales preocupaciones de las monjas es el cambio climático, objetivo frecuente de sus resoluciones accionariales y trae de cabeza a grandes empresas.

Entre los accionistas más persistentes de las empresas estadounidenses hay 80 monjas en un monasterio a las afueras de Kansas City. En medio de onduladas tierras de cultivo, las hermanas benedictinas de Mount St Scholastica se han enfrentado a empresas de la talla de Google, Target y Citigroup, exigiendo a las grandes compañías que hagan de todo, desde supervisar la inteligencia artificial hasta medir los pesticidas y respetar los derechos de los pueblos indígenas.

"Algunas de estas empresas nos odian de verdad", afirma la hermana Barbara McCracken, que dirige el programa de responsabilidad corporativa de las monjas. "Como somos pequeñas, somos como una pequeña mosca que intenta molestarles".

En un momento en que la inversión activista se ha polarizado políticamente, estas monjas no son ajenas a hacer declaraciones.

Hace poco se hicieron virales por denunciar el discurso de graduación del pateador del equipo de fútbol americano Kansas City Chief, Harrison Butker, en la universidad cercana que cofundaron.

Cuando Butker sugirió que las graduadas del Benedictine College apreciarían más su papel de esposas y madres, las monjas -que evidentemente no son ni esposas ni madres- expresaron su preocupación por "la afirmación de que ser ama de casa es la vocación más elevada para una mujer".

Después de todo, la educación de la mujer ha sido un pilar de su comunidad, que fundó docenas de escuelas. Muchas de las hermanas tienen doctorados. La mayoría han ejercido trabajos profesionales -entre sus filas hay una médico, una abogada canóniga y una concertista de violín- y siempre han compartido lo que ganaban.

Invierten lo poco que tienen en empresas que coinciden con sus ideales religiosos, pero también guardan un poco en algunas que no lo hacen, para poder presionar a esas empresas para que cambien las políticas que consideran perjudiciales.

La primavera y el verano pasados, cuando muchas empresas se reunieron para celebrar juntas anuales con sus accionistas, las monjas propusieron una serie de resoluciones basadas en las acciones que poseen, algunas por importes de tan sólo 2.000 dólares (1.818 euros) .

Las hermanas pidieron a Chevron que evaluara sus políticas de derechos humanos y a Amazon que publicara sus gastos en grupos de presión. Instaron a Netflix a aplicar un código ético más detallado para garantizar la no discriminación y la diversidad en su consejo de administración. Propusieron que varias empresas farmacéuticas reconsideraran sus prácticas en materia de patentes, que podrían elevar los precios de los medicamentos.

Hasta los años 90, las monjas tenían pocas inversiones. Eso cambió cuando empezaron a reservar dinero para atender a las hermanas mayores a medida que la comunidad envejecía.

Decidimos que era muy importante hacerlo (invertir) de forma responsable Rose Marie Stallbaume Tesorera de la comunidad durante años

"Queríamos estar seguras de que no estábamos recaudando dinero sólo para ayudarnos a nosotras mismas en detrimento de los demás".

¿Qué es el activismo religioso de los accionistas?

El activismo religioso de los accionistas suele remontarse a principios de la década de 1970, cuando grupos religiosos presentaron resoluciones para que las empresas estadounidenses se retiraran de Sudáfrica a causa del apartheid.

En 2004, las hermanas del Monte Santa Escolástica se unieron a la Coalición Benedictina para la Inversión Responsable, un grupo dirigido por la hermana Susan Mika, una monja de un monasterio de Texas que lleva trabajando en este campo desde los años ochenta.

La Coalición Benedictina colabora estrechamente con el Centro Interreligioso para la Responsabilidad Corporativa, que actúa como centro de intercambio de información para las resoluciones de los accionistas, coordinándose con grupos confesionales -incluidas docenas de órdenes católicas- para aprovechar los activos y presentar expedientes sobre temas orientados a la justicia social.

Los benedictinos han desempeñado un papel clave en el ICCR durante años, dijo Tim Smith, asesor principal de políticas del centro. Puede ser un trabajo desalentador, en el que la aguja sólo se mueve ligeramente cada año, pero dijo que las hermanas "tienen la resistencia de corredoras de fondo".

Las resoluciones rara vez se aprueban, e incluso si lo hacen, no suelen ser vinculantes. Pero no dejan de ser una herramienta educativa y un medio de concienciar a las empresas.

Las hermanas benedictinas han observado a lo largo de los años cómo el apoyo a algunas de sus resoluciones ha pasado de un dígito a un 30% o incluso a la mayoría. Poco a poco, las causas medioambientales y las preocupaciones por los derechos humanos han ido convenciendo a algunos accionistas, incluso mientras se fomenta una creciente reacción contra las inversiones que tienen que ver con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza.

"No nos rendimos", afirma Mika. "Seguimos perseverando y planteando los problemas". Es una forma de protesta, que resulta natural para McCracken, la activista por la paz que desde hace tiempo presenta las resoluciones de las monjas de Kansas.

"No hay protesta a la que no vaya", afirma la hermana Anne Shepard, que recuerda el pasado de McCracken en manifestaciones contra la guerra, el racismo y los sindicatos.

McCracken, que ingresó en la comunidad benedictina en 1961 y más tarde pasó una década en una casa del Trabajador Católico, se define a sí misma como la "extraña extrovertida" de la vida monástica, que "odia perderse una fiesta".

Ella y sus hermanas viven según los ritmos del antiguo monacato, rezando y cantando tres veces al día en su capilla, tal y como ha hecho su orden durante 1.500 años. Siguen el lema benedictino de "rezar y trabajar", y juntas las hermanas ponen en común sus salarios, fondos de jubilación, herencias y donaciones para sostener sus ministerios e inversiones.

En la base de gran parte de lo que hacen está la creencia de que los ricos tienen demasiado, los pobres tienen demasiado poco, y hay que compartir más en beneficio de todos. O, como se dice en jerga católica, por el bien común. "Para mí, es una continuación de la doctrina social católica", dice McCracken sobre su activismo inversor.

Las hermanas de Mount St Scholastica llevan mucho tiempo centradas en la ecología

La doctrina social católica desafía las categorías políticas estadounidenses. Está en contra del aborto y la pena de muerte, a favor de los pobres y los inmigrantes. El Papa Francisco ha renovado la llamada de su Iglesia a cuidar la Tierra a través de sus escritos sobre el medio ambiente.

Las hermanas de Mount St Scholastica tienen desde hace tiempo un enfoque ecológico: Entre los antiguos alumnos de su colegio se encuentra Wangari Maathai, activista medioambiental keniana y Premio Nobel de la Paz.

Una de sus principales preocupaciones en la actualidad es el cambio climático, objetivo frecuente de sus resoluciones sobre accionistas. Para poner de su parte, utilizan sus 21 hectáreas de terreno para abono, paneles solares, huertos comunitarios y 18 colmenas que produjeron 360 kilos de miel el año pasado.

Su activismo ha suscitado a menudo críticas de que son demasiado liberales, de que todos son demócratas.

Una de las razones de esa percepción es que su comunidad "no está a la vanguardia de la oposición al aborto", afirma McCracken, aunque tiene claro que siguen las enseñanzas de la Iglesia al respecto. Pero con tantos grupos católicos liderando el movimiento antiabortista, encuentran otras causas que defender.

La polémica de Butker también provocó muchas llamadas y correos electrónicos de enfado al monasterio. Y dolió especialmente porque las hermanas son devotas seguidoras de los Chiefs, conocidas por entrar en la capilla vestidas de rojo y dorado el día del partido.

La hermana Mary Elizabeth Schweiger, priora del monasterio, redactó el primer borrador de la declaración. "Rechazamos una definición estrecha de lo que significa ser católico", decía, en respuesta a la denigración de Butker de "la tiranía de la diversidad, la equidad y la inclusión".

"Surgió de una comprensión muy básica de quiénes somos y de los valores que mantenemos", dijo Schweiger más tarde en su despacho. "Simplemente pensamos que había que hacer oír esa voz porque creemos mucho en la inclusión".

Por ser audaces en lo que creen y meterse en temas controvertidos, han perdido y ganado seguidores durante décadas. "Vivir según el Evangelio... se cruza con la política y la economía", afirma McCracken. "Es la naturaleza de ser un ciudadano activo".

A sus casi 85 años, McCracken ya no puede ser tan activa como antes. Pero el activismo de los accionistas le proporciona "un trabajo sentado cuando no puedes salir a la calle". Las hermanas de Mount St Scholastica no se jubilan, no realmente. "No usamos esa palabra", dice McCracken. "Si aún tenemos suficiente ingenio, seguimos adelante, ¿sabes?".