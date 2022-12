Entran en vigor las sanciones al petróleo ruso

Europa y el G7 han recrudecido la guerra energética contra Rusia y la han atacado donde más le duele: los ingresos del petróleo. Este lunes han entrado en vigor las sanciones más duras hasta la fecha contra Rusia: la UE ha prohibido la importación de crudo ruso por vía marítima.

Además, también ha prohíbido a navieras y aseguradoras europeas transportar petróleo ruso a terceros países si se vende por encima de 60 euros el barril. "Sobre el precio que se ha fijado, estamos en medio de dos puntos. Por una parte, queremos reducir los ingresos que Putin obtiene del petróleo, porque con ellos está financiando su horrible guerra y todas las atrocidades que los rusos están cometiendo en Ucrania. Y por otra, estamos en estrecho diálogo con nuestros socios transatlánticos y creemos que no debemos perturbar los mercados internacionales del petróleo. Eso no nos ayudaría", ha explicado el vicepresidente de la Comisión Europea.

Las exportaciones de petróleo de Rusia son enormemente importantes a nivel mundial. Después de Arabia Saudí, es el segundo exportador mundial de crudo. En 2021, cerca de la mitad de esas exportaciones iban destinadas a Europa.La UE es el mayor proveedor de buques y asseguradoras por eso es tan importante impedir que los petroleros europeos se alien con países como China o India... si no aceptan el tope de precios.

El peso de Europa puede servir para presionar al mercado internacional. Pero no todo el mundo cree que vaya a funcionar. "Hemos sido bastante escépticos en cuanto a que suponga una reducción material de los flujos de petróleo ruso. No creemos que China e India participen en esta limitación de precios, por lo que los flujos hacia ellos continuarán. Muchos países de la UE participarán, aunque desde este lunes tienen prohibido procesar petróleo ruso. Por lo que no creemos que la medida perturbe mucho al mercado. El tiempo lo dirá", ha detallado el analista Alan Gelder de Wood McKenzie.

El Kremlin ha asegurado que intentará "prohibir" la venta de petróleo por debajo de 60 euros incluso si eso supusiera recortar la producción de petróleo. El mapa energético está cambiando y el mundo está entrando en aguas desconocidas. Lo que aumentará la incertidumbre sobre el precio del petróleo y repercutirá en la vida de los ciudadanos.