Brusselas ¿te quiero? TikTok ya no es bienvenido en móviles oficiales

La redacción de Euronews en Bruselas le trae el último episodio de nuestro nuevo programa para analizar la actualidad y la política europeas para hacerlas más accesibles a los espectadores.

Esta semana nos acompañan Ennatu Domingo, del centro de pensamiento - The European Centre for Development Policy Management (ECDPM), Beatriz Ríos, periodista - The Washington Post y Teresa Küchler, analista -Svenska Dagbladet

Las invitadas han analizado las recientes propuestas de la Comisión Europea para aumentar las devoluciones de los migrantes que llegan a Europa de forma irregular. Casi un millón de personas solicitaron asilo en Europa en 2022. Los países de la UE llevan muchos años intentando acordar un pacto sobre migración y asilo, con países como Italia, Grecia o España pidiendo un acuerdo ante la presión que sufren por su situación geográfica.

Las invitadas también han debatido sobre la decisión de las instituciones de la UE de prohibir la red social Tik Tok en los teléfonos gubernamentales por motivos de seguridad.

Pueden ver Brusselas ¿te quiero? en Euronews