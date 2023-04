La líder del S&D, Iratxe García, cree que el presidente del PPE, Manfred Weber, está "haciendo el ridículo".

La polémica por la nueva ley andaluza que afectará al Parque Nacional de Doñana se ha convertido en una batalla política entre los líderes de los partidos conservadores y socialista en el Parlamento Europeo. Un cruce de acusaciones en el que se ha visto atrapada la Comisión Europea, que insiste en su rol neutral y alerta ante la posible degradación de los humedales si la ley andaluza que prevé regularizar cientos de hectáreas de explotaciones de regadío acaba aprobándose.

Manfred Weber, el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), ha acusado a la Comisión Europea de hacer "política partidista" y de hacer campaña a favor del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, uno de los líderes socialistas más destacados de Europa.

"Lo que necesitamos es una Comisión que intente aportar soluciones, que intente unir a la gente, y no dividir (a la gente) por un trasfondo político partidista", dijo Weber, líder del partido más numeroso de la Eurocámara, el miércoles.

Iratxe García Pérez, estrecha aliada de Sánchez y líder del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) se ha mostrado rápidamente en contra de las afirmaciones. "En política hay dos líneas que nunca se deben cruzar: una es mentir y la otra es hacer el ridículo. Y en este caso, el PPE ha cruzado ambas líneas", ha asegurado García.

La disputa, cada vez más enquistada, tiene su origen en una ley propuesta por la Junta de Andalucía, liderada por el conservador Partido Popular (PP), para legalizar el regadío en más de 800 hectáreas de un sector del Parque Nacional de Doñana, utilizando sólo aguas superficiales. La medida saldrá adelante gracias al apoyo de VOX.

El ejecutivo andaluz argumenta que la ampliación es necesaria para ayudar a los agricultores locales a mitigar una sequía persistente y concederles una vía legal para obtener agua adicional para sus cultivos. Los agricultores de esta zona se dedican sobre todo a los frutos rojos, como la fresa, que requieren un riego regular.

El Gobierno central se opone a la medida por motivos medioambientales, alegando que la ley es "engañosa" porque promete traer caudales de agua que no existen. "No va a haber agua. Es imposible", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, en una entrevista reciente al diario El País.

La Comisión Europea también ha expresado su preocupación por las consecuencias de la expansión del regadío en el Parque Nacional de Doñana, que alberga uno de los mayores humedales de Europa y ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994.

Durante décadas, la rica biodiversidad del parque se ha visto amenazada por la agricultura intensiva, la sobreexplotación, la desecación de las marismas, el uso de pozos ilegales y la continua afluencia de turistas, lo que agrava aún más los efectos perjudiciales del cambio climático. La Comisión lleva dando la voz de alarma sobre el estado de deterioro de la reserva natural desde al menos 2014, cuando envió por primera vez una carta de emplazamiento al Gobierno central español. Aunque ha reconocido que recibió las primeras quejas en 2009.

En 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España por ignorar la extracción excesiva de agua en Doñana y por no conservar los espacios naturales protegidos. Ahora, el proyecto de ley andaluz ha vuelto a poner el asunto sobre la mesa, llevando un contencioso regional a las más altas esferas del poder en Bruselas.

La Comisión ha dicho en repetidas ocasiones que, en caso de que se apruebe la ley, empleará "todos los medios disponibles" para que España cumpla la sentencia del TJUE. Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, se ha implicado personalmente en el caso y ha mantenido esta semana reuniones por separado con representantes del Gobierno andaluz, el PPE y el Grupo S&D.

En una reunión a puerta cerrada con Ramón Fernández-Pacheco, consejero andaluz de Medio Ambiente, Sinkevičius advirtió de "efectos desastrosos" y "presión excesiva" sobre el suministro de agua si la ley se aprueba en su estado actual. Pacheco se mostró abierto al diálogo, pero subrayó que la ley actual "no dañaría en absoluto" el ecosistema del parque porque los caudales de agua procederían de la superficie, no de las reservas subterráneas.

Weber contra García

Las advertencias de Sinkevičius, anteriormente asociado a la Unión de Agricultores y Verdes de Lituania, han enfurecido a Manfred Weber, cuyo partido aspira a anotarse una nueva victoria en las elecciones generales españolas de finales de este año.

"Tengo que decir que el comportamiento, lo que hemos visto del Comisario responsable es para nosotros, el grupo del PPE, sencillamente inaceptable", dijo Weber el miércoles después de que dos de sus eurodiputados, Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido, se reunieran con Sinkevičius.

"Lo más importante es que todo el mundo quiere encontrar soluciones, pero lo que veo ahora es un comportamiento bastante partidista de la Comisión, y especialmente del comisario".

"Por eso tengo que ser muy claro", continuó Weber. "Veo que el comisario (Sinkevičius) se presenta ahora cada vez más con la camiseta roja de hacer campaña por (Pedro) Sánchez y no tanto de estar presente como un verdadero solucionador a este nivel", aseguró.

Las declaraciones han provocado una rápida respuesta de Iratxe García, que ha rebatido las afirmaciones de Weber y ha dicho que el líder conservador ha "perdido el norte" con su "increíble estrategia" de atacar a la Comisión.

"No sé dónde ve el PPE electoralismo en la respuesta de la Comisión. Tienen un problema de distorsión de la realidad y consideran electoralistas y peligrosos social-comunistas a todos los que no piensan como ellos", ha apuntado García en una entrevista en RNE.

"No sé si esto es un intercambio de acusaciones o si es más bien una obsesión del PPE por atacar a los que no piensan como ellos. Estamos hablando de un tema muy serio", ha proseguido."El PPE debe entender que debe ser parte de la solución y no del problema, que es en lo que se ha convertido".

En Madrid, Teresa Ribera ha lamentado las declaraciones de Weber calificándolas de "mensajes irresponsables" y ha afirmado que su Gobierno está "plenamente comprometido" con la preservación del parque.

Las tensiones políticas han forzado una inusual declaración del propio Sinkevičius, que usóTwitter para decir que la Comisión actua como "guardiana imparcial" de los tratados de la UE y ejecutora de las sentencias del TJUE. "Doñana es importante para España y la UE", dijo el miércoles por la noche.

Un portavoz de la Comisión Europea ha asegurado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asociada al PPE, confiaba en "todos los miembros" de su Colegio de Comisarios.