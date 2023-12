Varias marcas, como Starbucks y Zara, son objeto de llamamientos al boicot por apoyar supuestamente a Israel. Sin embargo, algunos de estos llamamientos están alimentados por desinformación. The Cube analizó de cerca algunas de estas afirmaciones.

Es posible que hayas notado que cada vez más personas piden boicotear marcas como Zara y Starbucks en las redes sociales.

Según algunas cuentas, estas marcas están apoyando abiertamente a Israel en medio de la guerra del país con Hamás.

Pero hay mucha desinformación circulando, especialmente en lo que se refiere al impacto de estos llamamientos al boicot.

Un anuncio generado por IA, tergiversado como si Zara se burlara de Gaza

Un vídeo en el que se ve cómo tiran ropa deZara en Times Square, en Nueva York, para protestar contra una polémica campaña publicitaria de la empresa, ha sido visto millones de veces en X, antes conocida como Twitter.

"Después de que Zara hiciera un anuncio irrespetuoso sobre el conflicto de Gaza, los estadounidenses están tirando toda su ropa de Zara delante de la empresa", afirmaba un usuario de la plataforma conocido por difundir desinformación.

A mediados de diciembre, Zara publicó una campaña que, según algunos, se burlaba del sufrimiento de los palestinos por la presencia de escombros y lo que parecían bolsas blancas para cadáveres.

Zara retiró rápidamente el anuncio y afirmó que la sesión de fotos había tenido lugar en verano, antes del ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

Pero haciendo una búsqueda inversa de imágenes del vídeo viral, The Cube acabó encontrando el clip original. Fue publicado en noviembre de 2023 y no tiene nada que ver con el conflicto.

El vídeo fue publicado en la cuenta oficial de la plataforma de ropa de segunda mano Vestiaire Collective.

La empresa anunció que prohibía 30 marcas de moda rápida en su tienda, entre ellas Zara.

La portavoz de Vestiaire Collective declaró a la AFP que una agencia francesa especializada en inteligencia artificial había creado el vídeo.

El vídeo se publicó "casi un mes" antes de los anuncios de Zara, en el marco de una iniciativa de la empresa contra la moda rápida.

¿Ha cerrado Starbucks en Marruecos?

Hemos visto afirmaciones similares sobre cómo los boicots han afectado a la cadena de café Starbucks.

En un vídeo de Instagram publicado a principios de diciembre, una mujer afirma que la empresa tuvo que cerrar en Marruecos debido a las protestas.

"Para aquellos que dicen que el boicot no funciona, Starbucks en Marruecos está literalmente abandonando el país.... Explícitamente por la falta de ingresos que han tenido debido a la protesta pro-Palestina en todo Marruecos", alegó.

Menciona como fuente un artículo del New Arab, que afirma que Starbucks y H&M están abandonando Marruecos "debido a la baja demanda vinculada a la actual campaña de boicot".

Pero al observarlo más de cerca, The Cube descubrió que este artículo citaba a otro de un periódico local marroquí, Maroc Hebdo.

Sin embargo, ninguno de los dos artículos tiene pruebas que respalden la afirmación de que el boicot cerró los cafés del país.

Desde entonces, el New Arab ha actualizado su artículo para incluir comentarios del portavoz de la franquicia que gestiona Starbucks en Marruecos, quien ha negado las afirmaciones y ha confirmado que las 18 tiendas Starbucks seguirán funcionando en el país.

Es cierto que la cotización bursátil de Starbucks ha bajado casi 11.000 millones de dólares durante el último mes.

¿Están estas pérdidas relacionadas de algún modo con el boicot? Los analistas dicen que es difícil saber el impacto que estas llamadas al boicot están teniendo en el precio de las acciones de la compañía, pero han expresado sus dudas de que las protestas sean la causa de la caída.

"Algunos datos sugieren que a Starbucks no le está yendo tan bien, o al menos no tan bien como se esperaba. Parece que sus ofertas y especiales no están teniendo el éxito esperado", según un análisis de Vox.

Sin embargo, en su último informe financiero de noviembre de 2023, la empresa no indicaba una ralentización de los beneficios.

No habrá una imagen más clara hasta su próximo informe financiero, en febrero de 2024.