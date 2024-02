Por Euronews

Los ucranianos, a las puertas de cumplir dos años de invasión rusa, temen la falta de apoyo europeo y estadounidense. Euronews habló con familias divididas por la guerra.

PUBLICIDAD

Los ucranianos, a las puertas del sombrío hito de cumplir dos años de la invasión rusa, temen la inestabilidad actual en torno a las dudas sobre el apoyo europeo y estadounidense.

Mientras luchan por el destino de su país, a muchos ucranianos les preocupa que las operaciones rusas, incluida la actividad propagandística, puedan lograr desbaratar la hasta ahora unida respuesta occidental.

Euronews estuvo en las ciudades de Irpín y Bucha, donde los ucranianos se han enfrentado a los ataques más brutales del Ejército ruso.

"No pueden creernos"

Yuliia Kanivska, residente de Irpín y madre de un niño, compartió con Euronews su situación familiar y sus reflexiones: "No pensábamos que Rusia pudiera invadirnos. Muchos de mis parientes viven en Rusia; la tía de mi marido y sus hijos viven en Rusia. Y ahora no se hablan, no se comunican porque no pueden creernos (cuando les decimos que) estamos bajo bombardeos y que luchamos por nuestra libertad".

"Mi esposo les envió algunas fotos de casas destruidas diciendo: "Esta es nuestra vida". Y ellos respondieron: "No es tan peligroso, está bien".

"Todos esperamos que Europa apoye a nuestro país, y La OTAN también porque luchamos no sólo por nuestra libertad, sino por la libertad del mundo entero", agregó.

Por otra parte, algunos de los que están en el frente de batalla en Ucrania tienen familias en Rusia, que ahora es el enemigo. Es el caso de Dimitri, un médico de combate cuyo padre vive en Rusia.

"Mi padre cree que en Ucrania hay muchos nazis y que Putin está haciendo lo correcto al ocupar Ucrania. No tenemos ninguna conversación desde 2017, y ahora es imposible", cuenta Dimitri, añadiendo que su padre apoya a Rusia.