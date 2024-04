Por euronews

Nueve países están esperando entre bastidores para unirse a la Unión Europea, incluida Ucrania, ahora bajo ataque de Rusia y devastada por la guerra. Pero el proceso de adhesión es largo y complejo, y los pasos en el camino hacia la incorporación de pleno derecho requieren la aprobación unánime.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, habló con Euronews mientras el bloque celebra los 20 años desde la llamada ampliación del Big Bang de 2004, cuando diez países con una población combinada de 75 millones obtuvieron la incorporación en la UE: "La ampliación es vital para el futuro de la UE porque, sin ella, de hecho existe el riesgo de que se cree un nuevo telón de acero, y esto sería extremadamente peligroso si hay una vecindad inestable con falta de prosperidad o de desarrollo económico. Estos son intereses comunes de los países candidatos y de la UE para acelerar los avances. Tengo confianza porque siento que los dirigentes, es decir, la gran mayoría de ellos, están absolutamente convencidos de que esto es importante para el futuro".

Nueve países esperan su turno para entrar en la UE

Hungría ya ha amenazado con ejercer su poder de veto para bloquear la adhesión de Ucrania, pero Michel está “confiado” en que eso no impedirá que la UE acelere las candidaturas de los países candidatos.

El recurso a la "abstención constructiva"

Michel contempla varias fórmulas: "Por ejemplo, hemos utilizado la abstención constructiva, que es darle la posibilidad a un país de decir, mira, no me gusta y no estoy muy cómodo con esta decisión, y hago pública mi opinión, pero no quiero bloquear a la gran mayoría de los Estados miembros, que quisieran avanzar en un determinado ámbito".

Michel ha dicho anteriormente que la UE debe estar preparada para aceptar nuevos miembros para 2030. Pero aseguró esta semana que los países más avanzados ya podrían unirse al bloque a finales de esta década.