En la antesala de las elecciones europeas, el presidente del Gobierno pidió a la sociedad española ser "ejemplo de inspiración" contra un "movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva". Pero la oposición le acusa de urdir una maniobra para emprender una deriva autoritaria

Tras cinco días de reflexión, que mantuvieron a toda la nación en vilo, Sánchez finalmente reveló su futuro político. “Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España”,afirmó el presidente del Gobierno en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.

"Era realmente lo esperado. No había muchos incentivos para él, ni para su partido ni para sus socios parlamentarios de renunciar hoy, más allá de la cuestión personal", afirmó a 'Euronews' Diego Bayón, Director de Incidencia Pública en Harmon Consulting.

El presidente afirmó haber tomado su decisión de permanecer en el Ejecutivo alentado por las muestras de apoyo recibidas durante este fin de semana desde su partido, su electorado y sus socios de gobierno.

Sin embargo, algunos se preguntan si era necesario prolongar la reflexión durante cinco días antes de tomar una decisión.

“Los ataques hacia él, hacia su familia, hacia su mujer llevan más de diez años, él mismo ha dicho que no cree que van a parar. Por tanto, las preguntas que se abren es por qué ahora este in-pass y no antes, por qué seguir al frente del gobierno si él mismo reconoce que los ataques no van a cesar y sobre todo por qué seguir al frente sin plantear algún tipo de cambio", expresó el analista de Harmon.

"Esperábamos que, si Sánchez optaba por seguir, planteara una cuestión de confianza para reforzar sus apoyos parlamentarios o anunciara medidas de regeneración democrática para abordar la situación denunciada".

Regeneración democrática

Pedro Sánchez expresó hace cinco días su necesidad de "parar" y "reflexionar" sobre si debía continuar o no en el Gobierno después de que un juez admitiese a trámite una denuncia contra su mujer Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias, que él considera parte de una estrategia de "acoso y derribo" contra su familia y su persona por parte de la extrema derecha.

"Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia", aseguró este lunes Pedro Sánchez.

Por ello, añadió el presidente, su acción de gobierno se centrará ahora "en trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia".

El líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, acusó a Sánchez de urdir una maniobra que calificó de "teatro", y que tiene -a su juicio- el objetivo de introducir reformas legislativas para apuntalar su poder y menoscabar los contrapesos democráticos del Estado.

"No acepta la discrepancia, quiere un país a su servicio. No quiere oposición, ni Justicia, ni medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. Ha sido capaz de utilizar su intimidad para ganar tiempo", expresó el dirigente del PP Núñez Feijóo, que aseguró que Sánchez ha puesto en marcha un "cambio de régimen que quiere colar por detrás".

Una nueva narrativa electoral

Pese a que ha asegurado que su decisión no responde a cálculos políticos, Pedro Sánchez ha logrado movilizar a su electorado e introducir una nueva narrativa de cara a las próximas elecciones europeas, donde el Partido Popular se juega afianzar su ventaja frente al partido socialista y consolidarse como alternativa al bloque de izquierdas.

"Permite cambiar el foco del relato. Ya no se habla tanto de las investigaciones judiciales en curso que afectaban tanto a su partido como a su mujer, y además de cambiar el relato permite con esa lógica de dos bloques y de frenar a la ultraderecha, de tender un muro frente al Partido Popular y a Vox, cohesionar a su electorado de cara a las próximas citas electorales" afirmó Bayón.

El presidente del Gobierno ha pedido a la sociedad española que vuelva a ser "ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido", asegurando que "los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España.

"Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad", aseguró Sánchez en su intervención.

Queda por saber si el juez continuará con la investigación sobre la supuesta corrupción de la mujer del presidente del Gobierno o si, como apuntan la mayoría de analistas y el propio presidente, acabarán por desestimarse.

Pero intencionadamente o no, la amenaza de renuncia de Pedro Sánchez parece haber conseguido dar la vuelta a las encuestas. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas tras el anuncio de Sánchez de tomarse un tiempo de reflexión, el PSOE aventaja ahora en casi diez puntos al PP en intención de voto.