El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha echado un jarro de agua fría al plan de reunificación de Chipre respaldado por la ONU, reafirmando su apoyo a un acuerdo de dos Estados que los grecochipriotas consideran imposible.

En un acto celebrado en el norte del país para conmemorar el 50 aniversario de la invasión turca que dividió la isla según criterios étnicos, Erdogan descartó reanudar las conversaciones basadas en el Plan Annan, que proponía la creación de una República Unida de Chipre, una federación de dos Estados.

Ese plan se sometió a referéndum en 2004 y fue aprobado por el 65% de los turcochipriotas del norte, pero más del 75% de los grecochipriotas del sur rechazaron la propuesta de división de la isla.

Aunque Erdogan ya había rechazado el plan de federación de la ONU, Grecia y los grecochipriotas esperaban que suavizara su postura.

"No puedes bañarte dos veces en la misma agua. No se llegará a ninguna parte ignorando los hechos en la isla. Creemos que una solución federal no es posible en Chipre", declaró Erdogan.

Sus declaraciones pueden complicar aún más los esfuerzos del secretario general de la ONU, António Guterres, para que ambas partes vuelvan a la mesa de negociaciones.

Los comentarios de Erdogan fueron secundados por Ersin Tatar, actual presidente del territorio conocido en Turquía como República Turca del Norte de Chipre.

"La actitud dominante e impositiva de la inmutable mentalidad grecochipriota ha hecho fracasar todos los procesos de negociación", dijo, refiriéndose a las conversaciones estancadas desde 2017.

"La parte griega sigue insistiendo en una solución, bajo el nombre de solución federal, en la que los turcochipriotas estarán en posición minoritaria y convertirán a Chipre en una estructura unitaria dentro de la Unión Europea. Esta solución tiene como objetivo destruir nuestro Estado y nuestra soberanía exigiendo la retirada de Turquía como garante y derecho de intervención y la retirada de los soldados turcos de Chipre. Por lo tanto, no es posible que aceptemos estos objetivos".

Mientras tanto, al otro lado de la zona tampón patrullada por la ONU, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, afirmó haber recibido mensajes positivos de la ONU sobre la resolución del problema chipriota, pero arremetió contra Ankara por lo que calificó de "violación de los derechos humanos del pueblo chipriota".

"Si Turquía desea realmente que prevalezcan las condiciones de seguridad y estabilidad en la región, si desea acercarse a la UE, con beneficios para la propia Turquía, si desea participar en el esfuerzo de los Estados de la región por la estabilidad y la seguridad regionales, Turquía conoce muy bien el camino para lograrlo", afirmó.

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, habla durante un acto con motivo del 50 aniversario de la invasión turca en Nicosia, 20 de julio de 2024. Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

El aniversario de la invasión turca es muy diferente a ambos lados de la frontera. En el norte, controlado por Turquía, es una ocasión festiva para quienes ven la invasión como la salvación de la dominación de la mayoría grecoparlante.

Pero en el sur, el día comienza con el aullido de las sirenas antiaéreas al amanecer, un día solemne que marca lo que los grecochipriotas recuerdan como una catástrofe que dejó miles de muertos o desaparecidos y desplazó a una cuarta parte de la población grecochipriota.

Chipre está dividida desde 1974, cuando las tropas turcas la invadieron en respuesta a un golpe de estado de la junta militar griega que derrocó al gobierno legítimo chipriota. Turquía mantiene unos 35.000 soldados en el norte de Chipre.

La parte norte, hogar de una mayoría de turcochipriotas y colonos turcos, se autoproclamó República Turca del Norte de Chipre en 1983, territorio reconocido sólo por Turquía.

Chipre ingresó en la Unión Europea en 2004y Bruselas considera toda la isla territorio de la UE, con los turcochipriotas también considerados ciudadanos de la UE.