Sequía alarmante en la isla griega de Creta

El calor ha hecho que el nivel del agua de la presa de Messara esté en niveles críticos. Y no es solo por el calor y la falta de lluvia sino también por los continuados bombeos ilegales.

Las autoridades han declarado el estado de emergencia en la isla griega de Creta por falta de agua. El nivel del agua en la presa de Faneromeni, que suministra agua y riego a la zona, ha caído a un nivel alarmante.

El bombeo ilegal de la presa de Faneromeni o que ha provocado la pérdida de 3 millones de metros cúbicos de agua, ha precipitado la situación.

Uno de los vecinos de Messara explicó: "Hay un gran problema. El calor no se va, ni siquiera sabemos si vamos a tener invierno, va a ser muy difícil. Con el suministro de agua todavía vamos bien. En riego tenemos problemas. Pero el problema acabará afectando también al suministro de agua".

No hay costumbre de ahorrar agua

No es el único, vemos como se subrayan los mismos fallos: "También es una cuestión de educación. Vemos que todavía hay un gran desperdicio de agua. El agua se desperdicia en los hogares y en las calles, en todas partes. Hay que observar las medidas y respetar las leyes, de lo contrario el futuro no será nada brillante".

La ola de calor extremo afecta a Gracia especialmente. La sequía afecta a más municipios en Creta. Para afrontar eficazmente la crisis del agua y garantizar que se satisfagan al menos las necesidades mínimas esenciales, el ayuntamiento de Phaistos tomó medidas de emergencia. La primera restringir el agua para el riego de cultivos.

Agricultores desesperados

Entre la gente del campo solo se reclama más cuota de agua. No les basta con la autorizada"Se han establecido ciertas restricciones, pero no se pueden cumplir porque se necesita más agua. Cien metros cúbicos permitidos por acre no es nada. Sólo para engañarnos creyendo que tenemos agua".

Los agricultores están desesperados porque es en estas fechas cuando las necesidades de riego están en su punto máximo.

El estado de emergencia permite a los municipio obtener financiación inmediata para perforaciones de pozos y embalses.