Los agricultores griegos exigen ayuda financiera: "No aguantamos más"

Por George Dimitropoulos y Ioannis Karagiorgas

Los agricultores griegos están hartos de sufrir los mismos problemas un año tras otro y han traído sus tractores a la oficina del primer ministro en Atenas para exigir soluciones inmediatas.

PUBLICIDAD

La determinación y la pasión dominaron una manifestación de agricultores en Atenas esta semana. Los manifestantes están intensificando sus movilizaciones, al igual que sus colegas europeos, exigiendo medidas inmediatas y, en particular, un ajuste de la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC) para salir del estancamiento.

Los manifestantes reconocen que el problema no sólo es nacional, sino también europeo, pero no son optimistas sobre una solución definitiva.

"No se hará nada, nada", dijo uno de los agricultores a Euronews. "Esperemos quedarnos aquí con los tractores dos días más para poder presionarles aún más", añadió.

¿Quién tiene la culpa?

"En primer lugar, (el problema) es europeo. Pero aquí en Grecia tenemos estos problemas desde hace años. Cada año estamos en la misma situación. No nos dan casi nada y estamos retrocediendo", dijo el agricultor.

Otro de los manifestantes en Atenas afirmó a Euronews que "no aguantan más": "Ya es suficiente. Hay que apoyar al sector primario. No es lógico que el Gobierno dé dinero a los ricos, a los medios de comunicación ni que envíe tanto dinero a Ucrania. Hay que hacer algo por los agricultores. No podemos aguantar más", apuntó.

Los agricultores subrayan que el sector primario es el comienzo de todo en la sociedadmoderna y apoyarlo en estos tiempos difíciles debería ser la prioridad absoluta de los gobiernos.

"Es muy importante que, por primera vez, (los manifestantes) hayamos llegado a la oficina del primer ministro. Toda la cuestión de los agricultores está ahora en manos del primer ministro", apuntó a Euronews el presidente de la Asociación Agrícola de Kalavryta, Pavlos Satolias.

Los manifestantes llegaron a la capital griega para exigir medidas inmediatas. Euronews

Soluciones inmediatas

"Las protestas pueden usarse para presionar a la UE. La nueva PAC no va en la dirección correcta, los agricultores han perdido mucho dinero y esperamos soluciones inmediatas, a medio y largo plazo", añadió Satolias.

Los agricultores griegos piensan continuar con los bloqueos simbólicos de carreteras y autopistas, y las asambleas tendrán la última palabra sobre lo que sucederá a continuación con las protestas.

Las manifestaciones de los agricultores son un símbolo de un movimiento que es sólo el comienzo de la batalla por sobrevivir. Aunque el problema de los agricultores sobre todo es europeo, principalmente es griego, según los manifestantes, y han pedido a Kyriakos Mitsotakis (el primer ministro) que resuelva sus problemas cuanto antes.