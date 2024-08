Más derecha con menos mujeres: un nuevo compendio de la Eurocámara

Roberta Metsola dirigirá un nuevo Parlamento Europeo. Con dos nuevos grupos de extrema derecha, el mayor descenso de la representación femenina desde 1979 y una media de edad de 50 años, ¿cómo cambiará el equilibrio de la cámara? ¿Y cómo afectará esto a la nueva legislación?

La semana pasada, todas las comisiones del Parlamento Europeo celebraron sus respectivas reuniones constitutivas, en las que se eligió a un presidente y cuatro vicepresidentes para dirigir las 20 comisiones y subcomisiones que componen la institución.

Fue el primer desafío para Patriotas de Europa, el grupo fundado por Viktor Orbán, que cuenta con 84 eurodiputados, lo que le convierte en el tercer grupo más numeroso del hemiciclo.

Los grupos de la coalición de centro-derecha que apoyaron la reelección de von der Leyen, el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D) y Renovar Europe, mantuvieron su cordón sanitario, con lo que el grupo de Orbán perdió dos presidencias que tenía asignadas en las comisiones de Transportes y Turismo (TRAN) y Cultura y Educación (CULT).

Como resultado, Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE/Grecia) pasó a presidir TRAN y Nela Riehl (Los Verdes/Alemania) fue elegida para CULT. Los Patriotas también perdieron las vicepresidencias de las comisiones de Agricultura, Desarrollo, Medio Ambiente, Asuntos Jurídicos, Asuntos Civiles y de Interior y Control Presupuestario.

Las comisiones ya están listas para trabajar -no sin antes tomarse unas vacaciones- y celebrarán sus primeras reuniones durante la primera semana de septiembre.

Además del mayor número de eurodiputados que se sentarán en el hemiciclo en el nuevo mandato, las comisiones y subcomisiones han visto sus propios cambios en la composición.

La comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) sigue siendo la más numerosa, pero ahora se le une la de Industria, Investigación y Energía (ITRE). Ambas contarán con 90 miembros, lo que supone un aumento de dos y 12 miembros respectivamente.

ENVI estará dirigida por el socialista italiano Antonio Decaro, mientras que la presidencia de ITRE recae en el polaco Borys Budka, del PPE.

La entrada en el hemiciclo de Patriotas de Europa y de la ultraderechista Europa de las Naciones Soberanas (ESN) ha modificado el equilibrio político de algunas comisiones. En Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), la composición es predominantemente de derechas. El PPE, Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y ESN ocupan 25 de los 48 escaños. Tanto en ENVI como en ITRE, la misma coalición cuenta con 48 de los 90 escaños.

¿Dónde están las mujeres?

Tras las elecciones europeas de junio, el nuevo Parlamento experimentó el mayor descenso porcentual de representación femenina desde las primeras elecciones directas de 1979. Las mujeres serán el 38,5% de los eurodiputados -277 de 720-, un 2,1% menos que en la anterior legislatura, cuando ocupaban el 46% de los escaños.

Las diferencias nacionales son notables: mientras que en Francia, Suecia y Finlandia las mujeres representan más del 50% de los eurodiputados, en Chipre no llegan al 15%.

Una vez elegidas, ¿dónde se sentarán estas 277 mujeres? ¿Qué cargos ocuparán? Este nuevo mandato ya ha colocado a mujeres en tres de los principales puestos de Bruselas: Roberta Metsola como presidenta del Parlamento, Ursula von der Leyen en la Comisión Europea y Kaja Kallas que será confirmada como Alta Representante.

Pero, ¿es esto un reflejo del conjunto de las instituciones?

El lunes 22 de julio, en la primera Conferencia de Presidentes, en la que los líderes de los grupos políticos del Parlamento se reunieron para debatir las presidencias de las comisiones, Manfred Weber, presidente del PPE, pidió que se abandonara el principio de paridad de género en la distribución de las presidencias de las comisiones. Así se acordó para la cuarta vicepresidencia.

Sin embargo, tras la reunión, las comisiones de Agricultura (AGRI) y Economía (ECON) decidieron aplazar la votación sobre el cuarto miembro de la Mesa, en un intento de lograr el equilibrio entre hombres y mujeres, después de que las tres vicepresidencias hubieran recaído ya en hombres. En total, de las 20 comisiones y subcomisiones del Parlamento, sólo siete presidencias recayeron en candidatas.

La comisión con mayor proporción de mujeres es la FEMM, que se centra en los derechos de la mujer y la igualdad de género, mientras que la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) está claramente dominada por eurodiputados masculinos.

¿Y los jóvenes?

Junto con las mujeres, los jóvenes representan otro gran grupo infrarrepresentado en la cámara.

La edad media del Parlamento es ahora de 50 años, la misma que hace cinco años. Tanto los eurodiputados más jóvenes como los de más edad pertenecen a La Izquierda. La austriaca Lena Schilling, de 23 años, formará parte de las comisiones ENVI, mientras que el italiano Leoluca Orlando, de 76, se sentará en la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET).

El país con los legisladores de mayor edad es Luxemburgo, con una media de 60 años. Por el contrario, Malta tiene el grupo de políticos más joven, con una media de 41 años.

En el PE hay sitio para todos

A diferencia de otras profesiones, los eurodiputados pueden acceder al Parlamento desde todo tipo de orígenes.

Entre las 720 personas que se sentarán en el hemiciclo durante los próximos cinco años, no sólo hay ex comisarios europeos y ex primeros ministros, sino también futbolistas profesionales, influencers y cantantes.

Vytenis Andriukaitis (Lituania/S&D) fue comisario de Sanidad de la UE de 2014 a 2019 y ahora vuelve a las instituciones para sentarse en las comisiones ENVI y SANT.

Más recientemente, Virginijus Sinkevičius (Lituania/Verdes) fue comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca hasta julio. Ahora formará parte de la comisión de Transportes y Turismo.

También en la anterior comisión, Adina Vălean (PPE) era la comisaria rumana de Transportes. Renunció a su cargo tras ser elegida al Parlamento, donde formará parte de IMCO, la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.

No son los únicos que proceden de posiciones políticas fuertes. Los ex primeros ministros Elio di Rupo (S&D), de Bélgica, y Andrius Kubilius (PPE), de Lituania, también se han incorporado al Parlamento. Pero en el Parlamento hay sitio para todos, incluida la primera mujer que marca un triplete en un Mundial de fútbol.

Carolina Morace (La Izquierda), ex futbolista profesional, se afilió al partido italiano Movimiento Cinco Estrellas en 2024 y fue elegida diputada al Parlamento Europeo; formará parte de la comisión que se ocupa de los derechos de la mujer.

András Kulja (PPE) también es un nombre conocido en Hungría, donde fue cirujano antes de saltar a la política europea. Kulja tiene una cuenta en TikTok en la que habla de medicina y cuenta con más de 300 mil seguidores. Fue elegido vicepresidente de Medio Ambiente y también formará parte de la subcomisión de Salud Pública.