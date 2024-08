¿Está sacando Rusia sus tropas de Ucrania para defender Kursk?

Mientras Ucrania prosigue sus avances en la región de Kursk y toma medidas para consolidar las operaciones en curso en suelo ruso, surgen dudas sobre si Moscú está retirando sus Fuerzas de Ucrania para reforzar sus defensas.

PUBLICIDAD

Tras el desconcierto y la desorganización iniciales, las Fuerzas rusas se han desplegado con mayor fuerza en la región, probablemente desde otros puntos de la línea de contacto, según informó el Ministerio de Defensa británico en X.

Con toda seguridad, estos elementos no proceden del eje prioritario del este de Ucrania, donde los rusos mantienen su ritmo ofensivo relativamente alto, concretamente en torno a su objetivo principal: la región de Donetsk.

En esta zona, las Fuerzas moscovitas siguen persiguiendo un cerco táctico de las Fuerzas ucranianas al sureste de Pokrovsk, según las últimas imágenes geolocalizadas.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) evalúa que es probable que las Fuerzas rusas se hayan apoderado de Orlivka (a unos 35 km de Pokrovsk) y Zhelanne (a unos 20 km de Pokrovsk).

El mando militar ruso afirmó que se han acercado aún más a Pokrovsk, un importante centro logístico para las Fuerzas ucranianas que apoya sus operaciones en la región de Donetsk.

La administración militar de la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, pidió el 15 de agosto a los residentes que evacuaran inmediatamente, ya que el Ejército ruso se encontraba a unos 10 km de las afueras de la ciudad.

Según el ISW, Rusia ha empezado a trasladar algunos elementos desde Ucrania para responder a la situación en la región de Kursk, pero el tipo de unidades que se están redesplegando y desde dónde lo están haciendo es un claro indicador de que el mando militar ruso sigue dando prioridad a las operaciones ofensivas en curso en el este de Ucrania.

El ISW no ha visto "informes en la fuente abierta de que el mando militar ruso esté redesplegando brigadas enteras desde Ucrania a la región de Kursk, pero ha observado informes de elementos de regimientos rusos redesplegándose a la zona", dijo el think tank el jueves.

Los mejores ucranianos contra los reclutas rusos

A finales de julio, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que Moscú había empezado a concentrar sus esfuerzos en el este, "lanzando todo lo que tienen" en dirección a Pokrovsk tras el fracaso de la ofensiva de Járkov.

La pregunta es qué elementos son esos, y dónde exactamente puede Moscú conseguir unidades mejor entrenadas para reforzar las defensas en Kursk. Ucrania ha enviado allí algunas de sus Fuerzas más curtidas en combate, que en muchos casos han sido recibidas al otro lado de la frontera por reclutas rusos.

En Rusia, todos los hombres deben cumplir un año de servicio militar obligatorio. Normalmente se realizan dos reclutamientos al año -uno en primavera y otro en otoño- reclutando a más de 100.000 jóvenes cada vez.

A diferencia de los soldados profesionales, los reclutas reciben una formación muy limitada antes de ser enviados a sus puestos. La legislación rusa prohíbe estrictamente su despliegue en el extranjero, y no están destinados a participar en operaciones de combate.

Las madres de los reclutas destinados en la zona de Kursk comparten ahora una petición en la que piden al presidente ruso,Vladímir Putin, que saque a sus hijos de allí.

"Salve la vida de los soldados que no están preparados para la acción militar. Prometió a los padres que no participarían en las hostilidades", se afirma en el texto. No hay llamamientos para detener la guerra de Rusia en Ucrania, sólo para sacar a los jóvenes reclutas de la zona de Kursk.

Desde el comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Putin prometió que los reclutas no participarían en los combates. Muchos de ellos han sido hechos prisioneros de guerra por las tropas ucranianas.

El jueves, un funcionario del servicio de seguridad interior de Ucrania, el SBU, dijo que sólo sus Fuerzas especiales habían capturado a 102 soldados rusos del 488º Regimiento de Fusiles Motorizados y de la unidad chechena Akhmat en la región de Kursk.

La captura de prisioneros rusos, incluidos los reclutas, ayudará probablemente a Kiev a reiterar sus llamamientos y esfuerzos para traer de vuelta a miles de sus propios civiles y soldados, incluidos los defensores de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol.

Más de dos años después del asedio de la ciudad costera del mar de Azov, centenares de defensores del bastión siguen cautivos en Rusia sin que se sepa nada de su estado o paradero.