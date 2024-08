China abre una investigación antisubvenciones a los lácteos de la UE

La investigación se considera una respuesta a los aranceles impuestos por la UE a los vehículos eléctricos importados de China.

China ha iniciado una investigación antisubvenciones sobre los productos lácteos importados de la Unión Europea (UE), según informó el miércoles el Ministerio de Comercio chino en un comunicado. Esta medida se ve como un indicio de la escalada del conflicto comercial entre Bruselas y Pekín.

La investigación -solicitada por dos grupos industriales respaldados por el Estado- se debatió con la Comisión Europea el pasado 14 de agosto, según el comunicado. La investigación debería concluir en un plazo de 12 meses, pero podría prorrogarse otros seis.

La investigación se centrará en las subvenciones de la UE a la producción de queso fresco y fundido, queso azul, y otros productos con base de queso, leche y nata. Según el Ministerio chino, se investigarán 20 programas de subvenciones en ocho Estados miembros: Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Irlanda, Italia, República Checa y Rumanía. Entre ellos, figuran algunos programas de subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE.

La medida se produce menos de 24 horas después de que el ejecutivo de la UE anunciara su intención de imponer aranceles definitivos de hasta el 36,3% a las importaciones de vehículos eléctricos de batería (VEB) fabricados en China, tras una investigación antisubvenciones de nueve meses de duración.

En ella se descubrió que Pekín estaba inyectando subvenciones en toda la cadena de valor de los VEB, lo que daba a las empresas chinas una ventaja injusta y amenazaba con asfixiar a la industria nacional de la UE al desinflar artificialmente los precios de los vehículos.

La UE también está investigando el impacto, potencialmente perjudicial, de las subvenciones chinas a los productores de turbinas eólicas y paneles solares en la industria comunitaria.

Pekín ya ha abierto investigaciones 'antidumping' contra la carne de cerdo, los licores y los productos químicos de la UE, así como sobre la contratación pública de dispositivos médicos.

El portavoz de la Comisión, Olof Gill, "tomó nota" de la decisión del gobierno chino en una declaración compartida con 'Euronews'. "La Comisión analizará ahora la solicitud y seguirá muy de cerca el procedimiento, en coordinación con la industria y los Estados miembros de la UE", añadió Gill.

"La Comisión defenderá firmemente los intereses de la industria láctea de la UE y de la Política Agrícola Común, e intervendrá según proceda para garantizar que la investigación cumple plenamente las normas pertinentes de la Organización Mundial del Comercio".

Borrell advierte sobre la "confrontación sistemática"

El martes, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, dijo que el bloque debe evitar una "confrontación sistemática" con China, ya que las tensiones comerciales entre ambas partes amenazan con desbordarse.

"Nuestros sistemas políticos son diferentes, pero eso no debe conducir a una rivalidad sistémica y permanente", declaró Borrell durante la conferencia anual '¿Quo Vadis Europa?', celebrada en la ciudad española de Santander. "Eso no nos interesa".

Pero Borrell, que este otoño dejará su cargo tras cinco años al frente de la diplomacia de la UE, también advirtió de que una guerra comercial entre China y otras potencias mundiales podría ser inevitable. "No tenemos ningún interés en embarcar al mundo en una guerra comercial. Sin embargo, es posible que esta guerra comercial (...) sea inevitable", explicó. "Está en la lógica de las cosas".

También indicó que los intereses de Europa no siempre coincidirán con los de EE.UU., e instó al bloque a estar más dispuesto a hacer las cosas a su manera. "Cuando ellos (EE.UU.) toman medidas comerciales contra China -porque lo hacen- no nos preguntan si nos conviene o no (a Europa)", dijo Borrell.

"Cuando prohíben la importación de coches chinos, o ponen aranceles disuasorios, no se preguntan dónde irán esos coches chinos que no irán a EE.UU.. ¿Adónde irán? ¿A qué otro mercado pueden ir? Pues, por supuesto, al mercado europeo, y eso provoca un problema de competitividad para nuestra industria", señaló.