El Parlamento ucraniano prohíbe las actividades de grupos religiosos vinculados a Moscú

Por Euronews en español

La Iglesia ortodoxa ucraniana se convierte en blanco de un nuevo proyecto de ley aprobado por el Parlamento ucraniano que prohíbe los grupos religiosos vinculados a Moscú.

PUBLICIDAD

El Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley que prohíbe las actividades de los grupos religiosos vinculados a la Iglesia ortodoxa rusa, o de cualquier otro grupo religioso que apoye la invasión de Rusia en Ucrania.

Según el proyecto de ley, las actividades de la Iglesia ortodoxa rusa son "una extensión ideológica del régimen del Estado agresor y cómplice de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. La Rada Suprema aprobó el proyecto de ley el martes con 265 votos afirmativos y sólo 29 en contra.

El Monasterio de las Cuevas, también conocido como Kiev-Pechersk Lavra, uno de los lugares más sagrados de los cristianos ortodoxos orientales, el 23 de marzo de 2023, en Kiev Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

La Iglesia Ortodoxa Ucraniana, objetivo de un nuevo proyecto de ley

Todas las miradas se dirigen ahora a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU), históricamente vinculada a la Iglesia rusa. El obispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana insiste en su independencia de Moscú y califica la nueva ley de polémica.

"La Iglesia Ortodoxa Ucraniana es independiente y autónoma en su administración. No está subordinada a ningún centro dentro de Ucrania, es decir, a ningún centro que no sea la metrópolis de Kiev. Y ciertamente tampoco a ningún centro fuera de Ucrania, ya sea en un país que se llame Estado agresor o en cualquier otro país. No hay centros extranjeros que puedan influir en las actividades de la Iglesia ortodoxa ucraniana", afirma el obispo.

Un abogado que representa a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana añadió que el proyecto de ley es una "grotesca violación de la libertad religiosa".

La Iglesia ortodoxa ucraniana mantiene lazos históricos con la Iglesia ortodoxa rusa

Pero el Gobierno ucraniano afirma que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana sigue vinculada a la Iglesia rusa y a su patriarca, con sede en Moscú, que ha descrito la invasión rusa de Ucrania como una "guerra santa".

La agencia de seguridad del país registró las sedes eclesiásticas de la Iglesia ortodoxa ucraniana y compartió las pruebas que había encontrado, incluidos pasaportes rusos y panfletos prorrusos.

Tras examinar los documentos de gobierno de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, el Servicio Estatal de Ucrania para la Etnopolítica y la Libertad de Conciencia decidió que estas iglesias siguen siendo una unidad estructural de la Iglesia ortodoxa rusa.

El obispo de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania (IOU) -distinta de la UOC- califica la ley de importante "dado que el patriarca Cirilo bendijo la matanza de ucranianos y la destrucción del Estado ucraniano", y afirma que "es difícil imaginar cómo se pueden tolerar las actividades de esta organización en el territorio de nuestra Ucrania, que está sufriendo esta guerra".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aún tiene que firmar la ley, aunque se espera que lo haga. A principios de mes, Zelenski declaró que "es nuestro deber común garantizar la independencia espiritual de Ucrania".