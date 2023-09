Por Guy Shone & Ryan Capperauld & Euronews

La gran lucha entre las marcas gira en torno a cómo vemos el contenido. Los servicios de emisión en directo y las plataformas de medios sociales se han convertido en el ‘campo de batalla’ que decidirá el futuro del sector de los 'deportes de combate'.

Los deportes de combate están en auge, y la tecnología está cambiando la forma en que los aficionados de todo el mundo observan la acción. El presidente y director ejecutivo de ONE Championship, Chatri Sityodtong, comparte con Euronews, en el programa The Exchange, sus últimas ideas.

"Dos grandes empresas de artes marciales se encuentran en la cima de esta industria. La UFC y la ONE Championship alcanzan ya varios miles de millones de dólares, según las últimas cifras de capitalización bursátil. La UFC de Dana White, con sede en Las Vegas, tiene una capitalización bursátil de 10 000 millones de dólares, mientras que la ONE Championship de Chatri Sityodtong está valorada en 1 400 millones. Esta explosión de popularidad se extiende también a otras marcas, como Bellator y la Liga de Luchadores Profesionales", indica Guy Shone, periodista de Euronews.

Ahora, la gran lucha entre las marcas gira en torno a cómo vemos el contenido. Los servicios de emisión en directo y las plataformas de medios sociales se han convertido en el ‘campo de batalla’ que decidirá el futuro del sector.

Unos 300 millones de ciudadanos se consideran aficionados a las artes marciales mixtas. Su mayor popularidad se registra en naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Singapur y China. Cada vez son más quienes las practican. El año pasado, solamente en Estados Unidos, el mercado de centros y clubes de artes marciales había crecido hasta alcanzar un valor estimado de 9 000 millones de dólares.

Chatri Sityodtong es el presidente y director ejecutivo de ONE Championship. Hablé con él sobre el crecimiento, la competencia y cómo cree que la tecnología ayuda a convertir las principales marcas deportivas en activos a prueba de recesión.

"Si observas tu teléfono, donde habitan los mileniales y la generación Z, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, no puedes ver la pelota de tenis, de baloncesto, de pimpón... No puedes ver muy bien el balón de fútbol, no puedes ver muy bien una carrera de Fórmula 1 de numerosas vueltas, en tu teléfono. Es una competición demasiado larga, o simplemente, te resulta físicamente imposible ver la pelota. Pero, por otro lado, puedes ver un ‘rodillazo volador’. Los deportes de combate son eso: tres asaltos de acción, y luego, llega el siguiente combate. Puedes elegir a los combatientes que quieres ver y el contenido es reducido. No hace falta que dediques tres, cuatro u ocho horas de tu tiempo a ello. Literalmente, puedes consumir el contenido y disfrutarlo. Lo puedes comprender, porque es muy fácil de usar. Hay cinco mil ‘propiedades deportivas’ en el mundo, pero me refiero a las diez, quince o veinte más importantes, como One Championship, que está entre las diez ‘propiedades deportivas’ más importantes. Alcanzas una gran magnitud y puedes despertar el interés de aficionados de todo el mundo. Hace unos meses, en un único evento, fuimos el número uno en Twitter en Estados Unidos, y también, en todo el mundo. Al mismo tiempo, ese fin de semana fuimos el número uno en DouYin y Sina Weibo, que es el Facebook, Instagram y TikTok de China, simultáneamente. Idiomas diferentes, culturas diferentes... y, sin embargo, en un fin de semana somos capaces de ‘iluminar’ ambos países. Una nación de mil cuatrocientos millones de habitantes y otra de trescientos cincuenta millones. Ese es el poder de lo digital, y ese es el poder del deporte. Es una de las ventajas de One Championship, y la razón por la que hoy somos la mayor empresa de deportes de combate del mundo, en términos de audiencia y participación, según la agencia de medición de audiencias Nielsen. Se debe a los valores de nuestros ‘héroes’, que son auténticos héroes que sirven de inspiración a países enteros, y al mundo, con sus historias. Representan valores de integridad, humildad, honor, respeto, valentía, disciplina y compasión, que son los valores fundamentales de las artes marciales. Realmente, creo que esa ética, con One Championship como ‘cuna’ de las artes marciales, ha tenido repercusión en todo el mundo", declara Chatri Sityodtong, presidente y director ejecutivo de ONE Championship.

Un enorme crecimiento impulsado por las marcas mundiales y la última tecnología de emisión en directo. Con más gente, cada vez, practicando deportes como el jiu-jitsu, el boxeo y el muay thai, ¿cómo entran en juego las pequeñas empresas? Euronews envió a Ryan Capperauld a Catar para que conociera a expertos en artes marciales que han creado un negocio en torno a una pasión compartida.

Guy, estoy en el gimnasio de artes marciales mixtas de Catar, en Doha, uno de los mayores centros de este tipo en la región. En la última década, este tipo de artes marciales ha crecido mucho y cuenta con numerosos aficionados en todo el mundo. ¿Cómo funcionan este tipo de ‘empresas’?, pregunta Ryan Capperauld, periodista de Euronews.

"El día a día suele ser bastante ajetreado. Aquí, impartimos muchas clases de jiu-jitsu, muay thai, MMA... y también, para los niños, muay thai y jiu-jitsu. En este gimnasio hemos organizado algunas competiciones de aficionados con todo tipo de equipamiento de protección, y demás. Dos de mis alumnos combatieron aquí, también. Ya sabe, cuando cuentas con chicos de dieciocho años que vienen y combaten, todos sus amigos de la escuela, y a veces, incluso sus profesores, vienen a verlos. Les gusta ver a sus amigos ganar, verlos competir... Eso atrae a más y más gente. Creo que las artes marciales mixtas solamente pueden crecer, sobre todo en Oriente Próximo, ya que se trata de una novedad, como lo fue en Brasil y en Estados Unidos, al principio. Ya está aquí, pero tiene que empezar por algún sitio", responde Samuel Carneiro, entrenador del centro Qatar MMA.

¿Cuál es el futuro de las artes marciales mixtas? ¿Pueden luchar contra viento y marea, y convertirse en uno de los deportes más importantes del mundo? Guy Shone, periodista de Euronews, ha hablado con Ron Westfall, del Grupo Futurum, quien le ha explicado que la emisión en directo puede ser clave para que este tipo de actividades ganen popularidad en todo el mundo.

"Estamos anticipando un repunte en los efectos de la agrupación en Estados Unidos. La mitad de los nuevos abonados a la emisión en directo, ya forman parte de ‘paquetes’. Sin duda, un buen ejemplo es el paquete Disney+ / ESPN+. Creo que presagia más oferta de este tipo. Creo que vamos a contemplar la llegada de más paquetes que, ciertamente, incluyan deportes que no solamente serán, por ejemplo, deportes populares en Estados Unidos, sino deportes con seguidores en todo el mundo", declara Ron Westfall, consejero del Grupo Futurum.

El negocio de los deportes de combate ha evolucionado a gran escala en la última década. La participación del público está en su punto álgido. Con las entradas agotadas en estadios de todo el mundo, y los gimnasios de artes marciales mixtas abarrotados, este enorme crecimiento no muestra signos de desaceleración.