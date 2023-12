Al igual que China, en varios países europeos están aumentando los casos de micoplasma pneumoniae, una bacteria causante de la "neumonía andante". ¿Cuál es su gravedad?

PUBLICIDAD

Varios países europeos han notificado este año un aumento de los casos de neumonía en niños, similar al de las infecciones en China.

Las infecciones están causadas por el micoplasma pneumoniae, una bacteria que puede provocar desde infecciones respiratorias leves hasta neumonías graves.

Es una causa frecuente de neumonía en niños en edad escolar y, según Salud Pública de Francia, puede representar entre el 30% y el 50% de las infecciones por neumonía adquirida en la comunidad en niños.

La neumonía provoca la inflamación de los alvéolos pulmonares. Pueden llenarse de líquido o pus y provocar síntomas como tos o dificultad para respirar.

Seis países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo han notificado hasta ahora aumentos de las infecciones por micoplasma pneumoniae, una neumonía "andante" o "ambulante, lo que podría reflejar la recurrencia normal de la bacteria.

También podría haberse visto exacerbado por la transmisión limitada durante la pandemia de COVID-19, según las autoridades sanitarias de la UE.

¿Cuáles son los síntomas?

Algunos países, entre ellos Dinamarca y Francia, han calificado el aumento de casos de "epidemia". Hanne-Dorthe Emborg, investigadora principal del Statens Serum Institute de Dinamarca, declaró a Euronews Next que cuando más del 10% de las pruebas realizadas por los médicos dan positivo por micoplasma, se considera una epidemia.

No es una enfermedad que se desarrolle muy rápidamente. Suele ser más lenta y se puede tener tos, cansancio y dolor de cabeza, y si dura mucho tiempo, puede ser neumonía por micoplasma Hanne-Dorthe Emborg Invetigadora del Statens Serum Institute

"Serán síntomas parecidos a los de la gripe, pero normalmente se tose mucho", dijo Emborg. Es una de las principales causas de la "neumonía ambulante", una forma leve de infección en la que la persona puede continuar con sus actividades normales.

Los investigadores Mike Beeton y Patrick Meyer Sauteur empezaron a investigar la vigilancia de la bacteria mycoplasma pneumoniae allá por 2020, y descubrieron que, al igual que otras infecciones de las vías respiratorias, los casos empezaban a desaparecer debido a las restricciones de COVID-19.

"Como era de esperar, vimos que las detecciones de micoplasma pneumoniae en un montón de países de todo el mundo habían disminuido drásticamente", explica a 'Euronews' Beeton, profesor de microbiología médica en la Universidad Metropolitana de Cardiff (Reino Unido).

Pero mientras resurgían otras infecciones comunes como la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS), el micoplasma seguía ausente. "Sabíamos que en algún momento iba a reaparecer, porque seguía habiendo detecciones ocasionales en varios países", explica.

¿Dónde se está extendiendo?

El equipo que coordina la vigilancia internacional de la infección ha observado que en los últimos seis meses ha empezado a aumentar el número de infecciones por micoplasma pneumoniae.

Al analizar los datos de vigilancia de 24 países entre abril y septiembre de 2023, descubrieron que las incidencias eran mayores en Europa y Asia. Las "detecciones más frecuentes" en Europa se produjeron en Dinamarca, Suecia, Suiza y Gales, añadieron en un artículo publicado en la revista The Lancet el mes pasado.

Varios países europeos han notificado recientemente un aumento de los casos

Las autoridades sanitarias danesas señalaron un aumento de las infecciones por micoplasma pneumoniae desde el verano, con "un número de casos significativamente superior al habitual".

En Francia, se informó de "aumentos inusuales" en las infecciones respiratorias por micoplasma pneumoniae, con una mayor circulación desde el comienzo del otoño y un mayor número de casos en comparación con 2019 y 2022, "lo que refleja una situación epidémica".

Los Países Bajos también informaron de un aumento de los casos de neumonía, y el instituto de salud pública RIVM dijo a Euronews Next que ha habido en particular un aumento de las infecciones por neumonía entre los niños de cinco a 14 años. El instituto ha pedido a los médicos de cabecera que tomen más muestras de garganta y nariz para analizarlas.

¿Por qué aumentan ahora los casos de 'neumonía andante'?

Se desconoce por qué se están incrementando estos casos en este momento, pero algunos funcionarios de sanidad afirman que podría atribuirse a un retraso tras el levantamiento de las restricciones del COVID-19.

Beeton afirma que hay algunas teorías sobre por qué esta bacteria tardó tanto en reaparecer tras la pandemia, entre ellas que tiene un periodo de incubación más largo y que es de "crecimiento lento". Aunque la magnitud de los casos que se están registrando en los distintos países es "preocupante", añadió, no es sorprendente.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias danesas afirman que históricamente las epidemias de micoplasma pneumoniae se han producido aproximadamente cada cuatro años, siendo la más reciente entre 2015 y 2018.

Hubo un alto número de casos inmediatamente antes de la pandemia de COVID-19, pero cayeron a un "nivel inusualmente bajo" en medio de las restricciones. "No había casi nada circulando [durante la pandemia], y luego, cuando comenzamos a reabrir [Dinamarca] a diferentes niveles, diferentes virus comenzaron a circular nuevamente", dijo Emborg.

"Pero el micoplasma no apareció hasta ahora, así que hace tres años y medio que tenemos una circulación real de la bacteria". El científico añadió: "Hay un poco más de lo que estamos acostumbrados, pero ahora mismo no lo consideramos preocupante porque el micoplasma suele ser una enfermedad que afecta a niños o escolares. Pero no suelen ingresar en el hospital".