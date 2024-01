El consumo de alcohol en la UE ha disminuido en 0,5 litros entre 2010 y 2020. Sin embargo, hay varios países en los que el consumo aumentó.

"Ningún nivel de consumo de alcohol es seguro para nuestra salud", advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la cantidad de alcohol que bebemos sigue siendo importante.

El riesgo de desarrollar cáncer aumenta considerablemente cuando se consume más alcohol. Las autoridades sanitarias piden a la gente que deje de beber alcohol o, al menos, que lo reduzca.

Pero, ¿tenemos en cuenta estos llamamientos?

Algunas personas dejan de beber alcohol en enero, lo que se denomina "enero seco". Las cifras indican un descenso del consumo de alcohol en Europa, pero se ha ralentizado desde la década de 2000.

¿Cómo ha cambiado el consumo de alcohol en Europa en las últimas décadas? ¿Qué países registran el mayor índice de disminución y aumento del consumo de alcohol?

El consumo global de alcohol se define como las ventas anuales de alcohol puro en litros por persona de 15 años o más. Las bebidas alcohólicas se convierten en alcohol puro. Los datos no incluyen el consumo de alcohol no registrado, como la producción doméstica o ilegal.

Se observa un descenso gradual del consumo de alcohol en la UE.y en la región europea de la OMS.

En la UE, el consumo total de alcohol por persona de 15 años o másse redujo en 2,9 litros en las últimas cuatro décadas, pasando de 12,7 litros en 1980 a 9,8 litros en 2020, lo que corresponde a una disminución del 23%.

El consumo registró un descenso significativo entre 1980 (12,7 litros) y 2000 (10,5 litros).

La cantidad y el ritmo de descenso se ralentizaron en las dos décadas siguientes. En la UE descendió en 0,5 litros entre 2010 y 2020.

El consumo de alcohol en la región europea de la OMS, que abarca 53 países, incluida Rusia y los países de su entorno, descendió de 12 litros en 2000 a 9,5 litros en 2020, lo que corresponde a un descenso de 2,5 litros (21%).

A pesar de este descenso, la región europea de la OMS sigue teniendo el mayor nivel de consumo de alcohol por persona del mundo.

Anualmente, cada persona mayor de 15 años de la Región bebe una media de 9,5 litros de alcoholpuro. Esto equivale a 190 litros de cerveza, 80 litros de vino o 24 litros de licores.

En 2020, el consumo anual de alcohol oscilaba entre 1,2 litros en Turquía y 12,1 litros en Letonia entre 36 países europeos, incluidos la UE, el Reino Unido, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y los países candidatos a la UE.

Por término medio, los ciudadanos de la UE consumieron 9,8 litros de alcohol.

Alemania (10,6 litros) registró el mayor consumo de alcohol entre los "Cuatro Grandes" de la UE por economía y población, seguida de Francia (10,4 litros), España (7,8 litros) e Italia (7,7 litros). En el Reino Unido fue de 9,7 litros.

En cuanto a los cambios a nivel nacional entre 2010 y 2020, el consumo de alcohol disminuyó en 25 países, mientras que aumentó en 11 países.

Algunos registraron ligeros cambios, pero la mayoría de los países mostraron cambios notables en este periodo

El consumo se redujo en más de un litro en 14 países

El consumo de alcohol experimentó un descenso de más de un litro en 14 países, mientras que, por el contrario, experimentó un aumento en 5 países en este periodo.

Irlanda y Lituania registraron el mayor descenso del consumo de alcohol en este periodo. En ambos países descendió en 2,1 litros, seguidos de cerca por España y Grecia (ambos con 2 litros).

Los Países Bajos, Francia, Chipre y Finlandia también registraron descensos superiores a 1,5 litros. El descenso también se situó entre un litro y 1,5 litros en Serbia, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Suiza y Alemania.

En la UE, el consumo de alcohol se redujo en 0,6 litros entre 2010 y 2020.

Letonia registró el mayor incremento, con un aumento del consumo de 2,3 litros.

Bulgaria (1,4 litros), Malta (1,1 litros), Rumanía y Polonia (ambos con 1 litro) también registraron aumentos sustanciales. El aumento fue superior a 0,5 litros en Noruega, Italia e Islandia.

Como el consumo de alcohol varió significativamente en toda Europa, observar la variación porcentual es también un indicador útil.

Grecia registró el mayor descenso, un 24,1%, seguida de los Países Bajos (20,9%), España (20,4%) y Turquía (20%).

La tasa de descenso también superó el 15% en Irlanda, Serbia, Lituania, Finlandia, Francia y Chipre.

Letonia (23,5%) también registró el mayor aumento porcentual.

Muchos países europeos han aplicado una serie de políticas para limitar el consumo de alcohol, como cambios fiscales, restricciones a la disponibilidad de alcohol y la prohibición de la publicidad del alcohol.

Sin embargo, según la OCDE, su eficacia se ve obstaculizada por una aplicación deficiente sobre el terreno y unos recursos limitados.

El papel del género y la educación en el consumo excesivo de alcohol

El consumo de alcohol difiere sustancialmente en función del sexo y la educación. Más que la cantidad, se estudia la proporción de bebedores empedernidos episódicos.

Es la proporción de adultos mayores de 18 años que declararon haber tomado 60 gramos o más de etanol puro en una sola ocasión en los últimos 30 días. Eso equivale a 6 copas o más.

En 2019, casi uno de cada cinco adultos (19%) declaró haber bebido episódicamente en exceso al menos una vez al mes en los países de la UE, una proporción que se ha mantenido estable desde 2014.

En todos los países, los hombres eran más propensos que las mujeres a informar de un consumo episódico excesivo de alcohol. En 2019, en promedio en todos los países de la UE, el 26,6% de los hombres informaron beber episódicamente en exceso al menos una vez al mes, en comparación con el 11,4% de las mujeres.

La proporción más alta de consumo episódico excesivo de alcohol en hombres fue reportada por Rumania (55,2%). Esta tasa superaba el 35% en Dinamarca, Luxemburgo, Alemania y Bélgica.

Las mujeres de Dinamarca, Luxemburgo, Alemania e Irlanda presentaban las tasas más elevadas de consumo episódico excesivo, por encima del 20%.

La proporción de bebedores empedernidos entre hombres y mujeres demuestra la brecha de género. En 2019, un total de 2,33 hombres eran bebedores empedernidos en contraste con las mujeres. Esta proporción fue la más baja en Irlanda (1,46), Islandia (1,63) y Alemania (1,74).

Turquía y Chipre eran los países atípicos en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres en el consumo excesivo de alcohol, ya que esta proporción era superior a 8.

La investigación académica sugiere que las diferencias de género pueden estar relacionadas con las diferentes expectativas culturales y reflejar los roles tradicionales de género. También puede estar relacionado con las diferencias de empleo entre hombres y mujeres y con unos ingresos más bajos.

El consumo excesivo de alcohol es menor entre las personas con menor nivel educativo. ¿Por qué?

El nivel educativo también influye en el consumo excesivo de alcohol. En los países de la UE, salvo en Letonia, las personas con menor nivel de estudios no presentan una tasa más elevada de episodios de consumo excesivo de alcohol.

Por término medio, el 12,5% de las personas con un nivel de estudios inferior a la enseñanza secundaria superior declararon episodios de consumo excesivo de alcohol, frente al 20% o más de las personas con al menos estudios secundarios superiores (22,3%) o superiores (20,2%).

Estas diferencias reflejan significativamente una mayor capacidad adquisitiva.

"El alcohol es más asequible para las personas con más estudios y mayores ingresos. Sin embargo, cuando se analizan los daños relacionados con el alcohol, la carga es mayor para las personas con un estatus socioeconómico más bajo", según el informe de la OCDE "Health at State of Health in the EU Cycle-2022".

La mayor brecha en la tasa de bebedores empedernidos se observó en Letonia, Grecia, Estonia, Bulgaria y Lituania.

En estos países, la tasa de consumo excesivo episódico de alcohol entre las personas con menor nivel educativo era ligeramente superior a la de las personas con estudios superiores.

¿Existe un nivel seguro de consumo de alcohol?

Es una pregunta sencilla con una respuesta sencilla: no, no lo hay.

"No podemos hablar de un supuesto nivel seguro de consumo de alcohol. No importa cuánto se beba: el riesgo para la salud del bebedor empieza desde la primera gota de cualquier bebida alcohólica", explicó Carina Ferreira-Borges, jefa de la Unidad de Gestión de Enfermedades No Transmisibles y asesora regional sobre alcohol y drogas ilícitas de la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Sin embargo, la cantidad de alcohol sigue siendo importante.

"Lo único que podemos afirmar con seguridad es que cuanto más se bebe, más perjudicial es; o, en otras palabras, cuanto menos se bebe, más seguro es", afirmó Ferreira-Borges.