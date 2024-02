El primer estudio de este tipo ha analizado cómo afecta la brecha digital a la comunidad LGBTI. Aquellos que la sufren no pueden acceder a información importante, como datos sanitarios, ni a una comunidad en línea que les apoye.

La brecha digital es un "círculo vicioso" para la comunidad LGBTI de todo el mundo, a pesar de que el espacio en línea también es revolucionario a la hora de encabezar movimientos, según un grupo de defensa de los derechos.

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) publicó el martes un informe en el que se analizan las disparidades de la comunidad en el acceso digital, afirmando que es el primero en realizar un examen mundial de la brecha digital para la comunidad LGBTI.

Según el estudio, los miembros de la comunidad que sufren la brecha digital, que consiste en un acceso desigual a ordenadores portátiles y dispositivos que se conectan a Internet, no pueden acceder a información importante, como datos sanitarios, ni a una comunidad en línea que les apoye.

"El acceso a una comunidad es lo que da fuerza a la mayoría de nosotros. Saber que no eres el único y que hay alguien más que está trabajando a tu lado en este viaje es de donde obtenemos la mayor parte de nuestra fuerza, especialmente como líderes", dijo un participante en el estudio en Uganda.

El informe también reveló que existe preocupación por el acoso en Internet, algo que, según los participantes, las empresas tecnológicas podrían hacer más por resolver. "La brecha digital afecta a todos. Para las personas LGBTI, la brecha digital es también una cuestión de enfrentarse a una legislación hostil y a barreras muy específicas", dijo Daniele Paletta, responsable de comunicación de ILGA.

Según explicó a Euronews Next, se trata de un "círculo vicioso", ya que quienes no tienen acceso a la educación o abandonan los estudios debido a la discriminación pueden carecer de medios para acceder a Internet. Esto hace que tengan menos oportunidades de acceder a la educación superior o al empleo, lo que les hace más propensos a vivir en la pobreza.

Trampas y chantajes

Actualmente hay 61 Estados miembros de las Naciones Unidas con leyes que penalizan los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. Internet es crucial para quienes necesitan abrirse paso entre la legislación y la vigilancia, como los riesgos que supone en algunos países estar en una aplicación de citas.

En el suroeste de Asia y el norte de África "hay muchos casos de trampas, chantajes y abusos por parte de la policía y las aplicaciones de citas y sociales", explica Paletta, que añade que en algunos casos se impide a la gente utilizar wifi públicas y centros de medios de comunicación.

Llegar a un lugar con acceso a Internet es otro problema, ya que algunos participantes en el estudio afirmaron que vivir en zonas rurales les obligaba a caminar hasta la ciudad más cercana, lo que supone un riesgo de verse expuestos a la violencia si una persona es percibida visiblemente como parte de la comunidad LGBTI. Sin embargo, tener fácil acceso a Internet también puede exponer a las personas al acoso en Internet.

"En las plataformas de las redes sociales es donde se producen la mayoría de estos hechos", afirmó un participante de Uganda. "Pero de alguna manera la moderación de contenidos no se toma tan en serio, y las personas que se encargan tampoco trabajan en buenas condiciones, por lo que no pueden hacer su trabajo con la misma eficacia".

El Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO, por sus siglas en inglés) afirmó en un informe de mayo de 2023 que la desinformación anti-LGBTQ va en aumento y "a menudo incitan al odio contra las minorías, las leyes y las instituciones". Aunque algunas empresas de redes sociales moderan los contenidos, Paletta señaló que pueden tardar en responder a las denuncias de acoso.

Otra cuestión es que, mientras que algunas personas pueden abandonar una plataforma, como X (antes Twitter), que ha sido objeto de críticas por despedir a sus moderadores de contenidos después de que Elon Musk se hiciera cargo de la empresa, muchos usuarios de ciertos países no pueden permitirse ese lujo porque sigue siendo una plataforma muy grande e importante en la que estar, dijo Paletta.

"A veces existe realmente la sensación de que estas empresas crearon algo [y] no son realmente, capaces de comprender lo que han creado ahora", añadió. "Creo que es necesario que los gobiernos, las ONG y las empresas tecnológicas colaboren para entender qué puede funcionar realmente", aconsejó Paletta.

Podemos prescindir de las conexiones

Otra forma de mejorar la brecha digital y las plataformas de medios sociales es destinar más fondos a las organizaciones LGBTI y a las iniciativas de inclusión digital, aconseja el estudio. Pero algunos entrevistados mencionaron que, aunque la conectividad a Internet y los recursos son importantes, para algunas organizaciones LGBTI no siempre es la necesidad más acuciante.

"Sé que Internet es muy importante, pero la vida de nuestra gente en tierra es más importante que la conectividad. Podemos pasar sin conexiones", afirmó una asociación de Tonga. "Pero si no somos capaces de servir a nuestra gente, a nivel nacional, cómo podemos conectarnos en el extranjero, y cuando no tienen la energía, cuando no tienen la libertad de hablar".

El estudio, en participación con la organización sin ánimo de lucro The Engine Room, se llevó a cabo con representantes de las oficinas regionales y órganos de gobierno de ILGA en América Latina y el Caribe, Panafricana, Europa, Asia y Oceanía. El estudio señaló sus limitaciones, como las posibles fuentes de sesgo y las lagunas en los datos disponibles, y que no todos los entrevistados tienen como objetivo principal las poblaciones LGBTI.