Por Anna Desmarais

Sólo unas pocas misiones espaciales robotizadas han aterrizado con éxito en la Luna. Los expertos afirman que son varias las variables que determinan el éxito o el fracaso de un módulo de aterrizaje.

PUBLICIDAD

Por primera vez en medio siglo, Estados Unidos ha conseguido aterrizar en la Luna. El cohete SpaceX, que transportaba el módulo de aterrizaje lunar de la empresa privada Intuitive Machines, despegó del Centro Espacial Kennedy de Florida y recorrió 400.000 km para llegar a su destino: el hemisferio sur de la Luna.

A bordo del módulo de aterrizaje lunar: Equipos espaciales de la NASA que prepararán la Luna para futuras exploraciones humanas.

Bill Nelson, administrador de la agencia espacial estadounidense, calificó el lanzamiento de "nueva aventura de la ciencia y del liderazgo estadounidense en el espacio". "Esta hazaña es un paso de gigante para toda la humanidad", señaló Nelson en una alocución televisada en X.

El aterrizaje de Intuitive Machines, con sede en Houston, es el único realizado con éxito por estadounidenses en los últimos tiempos. Misiones dirigidas por robots como la india Chandrayaan-3 y la japonesa SLIM han llegado al polo sur de la Luna en los últimos meses.

Otros dos cohetes rusosy un intento japonés fracasaron el año pasado. En enero, la empresa estadounidense Astrobotic Technology también intentó hacer historia, pero finalmente tuvo que renunciar a un intento de alunizaje debido a una fuga crítica de combustible, que más tarde ardió en la atmósfera terrestre.

Si hace más de 50 años la humanidad consiguió llevar a los humanos a la Luna de forma segura, ¿por qué sigue siendo tan difícil aterrizar con vehículos no tripulados?

Una imagen tomada por un vehículo lunar de excursión 2 (LEV-2) de un robot lunar llamado Smart Lander. JAXA/Takara Tomy/Sony Group Corporation/Doshisha University via AP, File

Tener un toque suave(abajo)

Markus Landgraf, jefe del programa de Estudios sobre el Futuro de la Luna de la Agencia Espacial Europea (ESA), afirma que todo se reduce a un toque suave. Los cohetes salen de la Tierra y viajan hacia la Luna a una velocidad de 2 km/segundo, velocidad que mantienen una vez alcanzan la órbita. Hay sistemas de guía en las aeronaves que determinan la distancia entre la nave y la superficie de la Luna para que el equipo en la Tierra pueda iniciar el eventual descenso.

Esto es importante, señala Landgraf, porque una vez que se empieza a "quemar" el motor de la nave espacial, significa que, para las misiones exclusivamente robóticas, se está "comprometido a aterrizar". "La pregunta entonces es... ¿con qué fuerza vas a aterrizar?", dijo Landgraf. "Y para aterrizar suavemente, ¿cómo vas a reducir [esa velocidad]?".

Para aterrizar suavemente, Landgraf indicó que el motor de la nave espacial tiene que estar funcionando continuamente durante unos 10 minutos para "eliminar toda la velocidad que había que tener para mantenerse en órbita". Después, se trata de reducirla a unos 6.479 km/h (1.800 m por segundo) para que la nave pueda tocar suavemente la superficie de la Luna.

Según Landgraf, todo tiene que funcionar "a la perfección" para que la nave no muera abrasada. "No se trata de una tecnología mágica, así que no es inalcanzable... no se pueden inventar cosas nuevas e intentarlo lo mejor posible", afirmó.

Localización, localización, localización

Sin embargo, los expertos explicaron a CNN que sólo ha habido cinco países que hayan logrado un aterrizaje suave con una misión exclusivamente robótica: el aterrizaje del Luna 9 de la antigua Unión Soviética, la misión Surveyor 1 de Estados Unidos en 1966 y, más recientemente en el siglo XXI, China, India y Japón.

Landgraf aseguró que resulta un poco más fácil para las misiones humanas los aterrizajes porque hay un "cierto elemento de resolución de problemas" que los astronautas pueden hacer desde la nave espacial y que no se puede hacer a distancia desde la Tierra.

Y en el peor de los casos, los astronautas pueden separarse de la nave en órbita y regresar a la Tierra si creen que es poco probable que el alunizaje acabe bien: algo que no puede hacerse con las misiones exclusivamente robotizadas.

Los obstáculos para un alunizaje no se detienen en la velocidad de la nave. Una vez que la nave se acerca al satélite de la Tierra, le espera un terreno increíblemente accidentado.

El módulo de aterrizaje lunar Odiseo de The Intuitive Machines captura una imagen de amplio campo visual del cráter Schomberger en la Luna. Intuitive Machines via AP

Landgraf explica que, en el pasado, la mayoría de las misiones lunares se limitaban a la zona "ecuatorial" de la Luna, ya que el terreno es llano y fácil de alunizar. Una parte del alunizaje de la Máquina Intuitiva que lo hace aún más impresionante, continuó Landgraf, es que aterrizaron en la esfera sur de la Luna, una superficie inexplorada, más oscura y áspera que la de las misiones del pasado.

"La iluminación [en el polo sur] es muy difícil con todas estas sombras largas y profundas, lo que hace aún más difícil para el ordenador mirar la imagen [del terreno] y tomar una decisión [sobre cómo aterrizar]", dijo Landgraf.

El polvo puede desorientar

Nicolas Peter, Presidente de la Universidad Internacional del Espacio (ISU) en Francia, dijo que otra cosa que los equipos deben tener en cuenta al aterrizar una nave espacial en la Luna es el polvo espacial. "A veces, cuando aterrizas, el polvo que se desprende del terreno puede cegarte e impactar contra el satélite, lo que dificulta las cosas", explicó.

Ambos coincidieron en que, si bien la hazaña de Intuitive Machines es notable por sus proezas tecnológicas, hubo un poco de suerte de su lado que impulsó su misión.

PUBLICIDAD

"A veces, simplemente hay una combinación de factores que hacen que una misión fracase y no hay nada que puedas hacer al respecto", remarcó Landgraf. A pesar de haber superado todos los pronósticos, el equipo Intuitive Machines aún tiene retos por delante.

El equipo de tierra tiene que asegurarse de que el vehículo pueda sobrevivir a una noche oscura y fría durante 14 días en la superficie de la Luna para poder reunir la información científica que necesitan. La última actualización de Intuitive Machines en X dice que su rover, Odiseo, está "vivo y bien". Sus equipos están en contacto con la máquina para averiguar su ubicación concreta en la Luna y "descargar los datos científicos" que ya ha recogido de la superficie lunar.