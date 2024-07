Muchas cosas pueden salir mal en el lanzamiento de prueba. En 1996, el primer Ariane 5 explotó a los 40 segundos.

La posición de Europa en el espacio pende de un hilo mientras el lanzador pesado Ariane 6 prepara su viaje inaugural este martes.

Ariane 6 lleva casi una década en desarrollo y su objetivo es situar a Europa en el mapa del lanzamiento de satélites y darle acceso al espacio. Pero con la dura competencia de SpaceX, de Elon Musk, ¿hay realmente espacio para Ariane 6?

Esto es todo lo que necesita saber sobre el despegue.

Cuándo y cómo verlo

El despegue tendrá lugar este 9 de julio desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guyana Francesa. Podrá seguirlo en directo a través del canal de YouTube de la Agencia Espacial Europea (ESA)a partir de las 19:30 CEST.

El despegue está previsto para las 20:00 CEST y hay un margen de cuatro horas para que complete su misión.

¿Qué puede fallar?

Muchas cosas pueden salir mal en un lanzamiento de prueba. En 1996, el primer Ariane 5 explotó a los 40 segundos. Estos lanzamientos de prueba tienen un alto índice de fallos.

"Estadísticamente, hay un 47% de posibilidades de que el primer vuelo no tenga éxito o no se realice exactamente como estaba previsto", dijo en mayo Josef Aschbacher, director general de la ESA.

¿A qué se debe el retraso?

El lanzamiento original estaba previsto para 2020, pero problemas técnicos retrasaron el lanzamiento y la pandemia de COVID-19 complicó aún más las cosas, al igual que la guerra en Ucrania, ya que Europa tiene lazos espaciales con Rusia.

¿Qué pasó con Ariane 5 y en qué se diferencia Ariane 6?

Ariane 5 se retiró en julio de 2023 tras 27 años de servicio. Realizó las primeras misiones de la ESA a un cometa (Rosetta), a Mercurio y a Júpiter.

El Ariane 6 ocupará su lugar con el objetivo de ser significativamente más barato que su predecesor. Sin embargo, ha sido criticado por ser prescindible, a diferencia de SpaceX, que tiene un sistema de lanzamiento reutilizable para reducir costes y ser más sostenible.

"Cualquier cohete que no sea reutilizable, o que lo sea en su mayor parte, no sobrevivirá", dijo Elon Musk en la conferencia Viva Tech celebrada en París en mayo, explicando que no hacerlo no es rentable para una empresa.

El cohete Ariane 6 se fabricará en dos versiones principales. El Ariane 62, de peso medio, es la primera versión. Puede transportar 10,3 toneladas de carga en órbita terrestre baja y 4,5 toneladas en geotransición. Costará 75 millones de euros.

La segunda versión es el Ariane 64, que pesa 870 toneladas y puede lanzar 21,6 toneladas en órbita terrestre baja y 4,5 toneladas en geotransición. Cuesta 115 millones de euros, mucho más caro que el lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX, que cuesta 67 millones de dólares (casi 62 millones de euros).

¿Qué se lanzará al espacio?

Este martes se lanzará el Ariane 62, que transportará nueve CubeSats (pequeños satélites), proporcionados por empresas e instituciones de investigación europeas.

Aportación europea

Hasta trece países europeos, encabezados por Francia, han colaborado en el desarrollo del Ariane 6.

Las empresas aeroespaciales italianas han proporcionado los sistemas de propulsión. La oficina belga de política científica, BELSPO, y empresas belgas han aportado su experiencia en ámbitos como las telecomunicaciones y la tecnología de satélites.

Las empresas españolas han participado en componentes estructurales y equipos de apoyo en tierra.

Las empresas suizas han aportado ingeniería de precisión y componentes al programa Ariane 6, sobre todo en ámbitos como los sistemas de guiado y navegación.

Las empresas neerlandesas han aportado su experiencia en áreas como la aviónica y la integración de cargas útiles para las misiones de Ariane 6.

¿Podría Ariane 6 realizar vuelos espaciales tripulados?

Aunque éste no es el objetivo actual de Ariane 6, Toni Tolker-Nielsen, director de transporte espacial de la ESA, afirmó en una entrevista que podría hacerse.

"Ariane 6 puede ser un lanzador tripulado con algunas modificaciones. Pero también podemos invertir en un sistema de seguridad para la cápsula que la haga segura para la tripulación en caso de fallo en el lanzamiento", declaró a 'SpaceNews'.

"Tenemos un contrato para encontrar el mejor compromiso entre estas dos opciones en el próximo año. La decisión de seguir adelante con estas opciones corresponde a los Estados miembros de la ESA", añadió.