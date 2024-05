Elon Musk habló sobre no confiar en OpenAI, los valores de Gemini y el futuro en Marte en VivaTech 2024.

PUBLICIDAD

"Creo que tendremos a las primeras personas en Marte probablemente dentro de diez años, quizá siete u ocho", dijo Elon Musk el jueves en la feria VivaTech de París, añadiendo que los humanos volverían a la Luna en cinco años.

En una sesión titulada 'Todo lo que siempre quiso saber sobre Elon Musk pero no se atrevió a preguntar', basada en el título de una película de Woody Allen, el público entusiasta de la tecnología pudo interrogar a Musk sobre todo lo que quiso.

"El objetivo a largo plazo de SpaceX es hacer que la vida sea multiplanetaria", dijo. "Tenemos que convertirnos en una civilización multiplanetaria sostenible. Es la primera vez en la historia de la Tierra que es posible hacerlo. Puede que esa capacidad sólo esté abierta a corto plazo", añadió.

Algo en la Tierra eliminará la vida tal como la conocemos aquí Elon Musk

Habló a distancia en el acto de París, ya que, según dijo, asistía a la graduación de su hijo y, por tanto, no podía estar allí en persona.

La NASA firmó un contrato de casi 3.000 millones de dólares (2,7 millones de euros) con SpaceX para utilizar su nuevo megacohete Starship como módulo de aterrizaje lunar en su misión de devolver seres humanos a la Luna con sus astronautas Artemis.

Pero esto aún no ha ocurrido y se supone que ocurrirá a finales de este año. También dijo que su empresa SpaceX y otras similares que tienen naves espaciales y cohetes parcialmente reutilizables, son las que cumplirán esta misión, a diferencia de los cohetes Ariane europeos.

"Cualquier cohete que no sea reutilizable, o que no lo sea en su mayor parte, no sobrevivirá", dijo, explicando que no es rentable para una empresa.

"Con el tiempo, algo en la Tierra eliminará la vida tal y como la conocemos aquí", dijo después, añadiendo que un traslado a Marte y la Luna es necesario para "[nuestra] supervivencia y conciencia a largo plazo".

A la pregunta de si hay extraterrestres en la Tierra, respondió: "La gente me pregunta a menudo si creo que hay extraterrestres en la Tierra. Si las viera, las publicaría en la plataforma X", dijo, refiriéndose a su plataforma en las redes sociales.

"Tal vez estemos solos en esta galaxia, tal vez seamos sólo nosotros y nuestra conciencia sea extremadamente frágil", añadió, aunque luego bromeó: "Soy un extraterrestre. Pero nadie me cree".

La honestidad es la mejor política de IA

El multimillonario sudafricano también fue preguntado por la inteligencia artificial (IA) y su empresa XAI. Criticó a OpenAI y a Gemini de Google: "Es importante que la IA esté entrenada para ser veraz y no para ser políticamente correcta".

"Lo políticamente correcto a menudo no es cierto, y eso significa que se está programando a la IA para mentir, y creo que eso será muy contraproducente. La honestidad es la mejor política", dijo refiriéndose a Gemini.

Y comparó la inteligencia artificial con la educación de un niño: "Importa lo que hagas... criarlo con valores. Me preocupan los valores de Microsoft, OpenAI o Google".

El chatbot GrokAI de Musk, que según él es de código abierto, "hará todo lo posible por ser riguroso y perseguir la verdad y ser el más divertido. Si vamos a morir, mejor morir riendo".

Lo políticamente correcto a menudo simplemente no es cierto, y eso significa que estás programando a la IA para que mienta. Elon Musk

No obstante, admitió que aún le queda "mucho por hacer" antes de poder competir con OpenAI o Gemini, algo que, según dijo, podría ser posible a finales de año.

También habló de cómo la IA podría transformar la educación y dijo que los padres seguirían siendo responsables de los valores y la moral. Sin embargo, la IA podría ayudar a adaptar las lecciones, dijo, de modo que cada niño podría tener a Albert Einstein como profesor.

No se mostró preocupado por el efecto de la inteligencia artificial en los niños, pero sí por las redes sociales, a pesar de ser propietario de su propia empresa de redes sociales desde 2022, que han sido criticadas como un lugar de desinformación y discurso de odio desenfrenado.

"Me preocupa que los niños de hoy en día estén entrenados por las redes sociales, que maximizan la dopamina. Yo instaría a los padres a limitar las redes sociales a los niños, porque están siendo programados".

PUBLICIDAD

Un futuro sin trabajo

En cuanto a la pregunta de si la IA nos quitaría el trabajo, Musk dijo que imaginaba un futuro en el que la gente no trabajaría. "En un escenario benigno, probablemente ninguno de nosotros tendrá trabajo", dijo, añadiendo que habría una renta altauniversal y que a la gente no le faltarían bienes ni servicios. Pero la cuestión para la gente sería encontrar un sentido.

Las preguntas del público se tornaron existenciales, y uno de ellos preguntó si pudiera viajar en el tiempo, ¿qué le diría a su yo más joven? Dijo que sentía el "clásico problema del viaje en el tiempo", es decir, si la vida se alterara para peor y cambiara el resultado.

"En general estoy contento con cómo han salido las cosas; probablemente no haría nada. No sabes si sale con un resultado peor", dijo. "Tendría curiosidad por verme más joven, pero probablemente permanecería invisible y no diría nada".Sin embargo, callarse podría ser un reto tanto para un Musk que viaja en el tiempo como para el Musk real.