Aléjese, Tesla: hay un nuevo demonio de la velocidad en la ciudad... y con la mitad de ruedas. Con unos resultados preliminares que superan los 160 km/h, el Turbo aspira a convertirse en el scooter más rápido del mundo.

La 'startup' de scooters Bo, con sede en Reino Unido, ha adaptado el chasis de su scooter urbano estrella a un prototipo de altas prestaciones para demostrar las capacidades extremas de la propulsión eléctrica sobre dos ruedas. "Queremos hacer algo que entusiasme a todo el mundo. Para nosotros, eso significa ir más allá del límite de velocidad de estos vehículos", explica a 'Euronews Next' Oscar Morgan, CEO y cofundador de Bo.

Su objetivo es batir este año el récord de velocidad de un e-scooter. "El objetivo inicial es superar los 100 km/h en presencia de los moderadores del Guinness World Record", explica Morgan. "Y mi objetivo personal es que me encantaría que pasara de los 200 km/h", añade.

También asegura que el Turbo está diseñada exclusivamente para batir récords y "no está hecha para ir al supermercado o al gimnasio". "No esperamos que mucha gente monte en el Turbo. Es aterrador y no es muy seguro. Pero lo que hace es dar a la gente la oportunidad de pensar en estas cosas y de ver de lo que quizá son capaces estos vehículos".

Aceleración cercana a la de un Tesla

La compañía afirma que el scooter eléctrico es tan potente que podría superar a algunos de los coches más rápidos del mundo. "Una de las cosas que más nos sorprendió cuando pusimos el Turbo en pista por primera vez fue lo rápido que acelera", dice Morgan.

Un Tesla Model 3 Performance puede acelerar de 0 a 100 km/h en unos 3,1 segundos, según la compañía de Elon Musk. A la mayoría de los scooters normales les cuesta llegar a menos de 10 segundos. Las pruebas no son registros oficiales, sin embargo: fueron llevadas a cabo por un corredor profesional de scooters, según la empresa. "Hemos realizado pruebas bastante exhaustivas. El Turbo se ha puesto a prueba y no ha fallado. Así que estamos seguros de que la ingeniería que lo respalda es de primer nivel", afirma Morgan.

Con una relación peso/potencia superior a la de un Bugatti Veyron, el Turbo tiene una batería de 1.800 Wh que le permite recorrer hasta 240 km con una sola carga. Es energía suficiente para cargar rápidamente unos 1.500 smartphones a la vez, según Bo.

El Turbo no está destinado a la venta, pero Bo está construyendo un pequeño número para coleccionistas autorizados o motoristas con un caso de uso importante, con un precio de partida de 27.500 euros. La primera entrega ya está prevista para 2026, cuando se celebre el Gran Premio inaugural de Fórmula 1 de Madrid. Mientras que el Turbo está diseñado para batir récords, la versión de carretera de Bo, el 'Model-M', llegará al mercado en agosto de 2025, empezando por Estados Unidos.