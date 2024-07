En medio de una creciente concienciación sobre la salud mental de los jóvenes, algunas escuelas de Dinamarca han probado a cambiar sus horarios de entrada en 2022. En la actualidad, hay unos 20 colegios en Dinamarca que han retrasado su hora de inicio.

¿Recuerdas lo que costaba mantenerse despierto por las mañanas en el colegio?

A Rasmus, un estudiante danés de 15 años,le resultaba difícil dormir por la noche y a menudo iba al colegio sin haber descansado lo suficiente.

"Te acuestas y das vueltas y vueltas durante mucho tiempo, quizá una hora o dos, y no puedes conciliar el sueño", explicó a 'Euronews Health'.

Lejos de dormir de 8 a 10 horas diarias

Expertos en salud pública y sueño de Dinamarca afirman que los jóvenes adolescentes tienen un ritmo circadiano diferente al de los adultos, y que los adolescentes del país nórdico no duermen lo suficiente.

Según un informe del Instituto Nacional de Salud Pública, fundación de investigación de Copenhague, los adolescentes deberían dormir entre ocho y diez horas diarias, pero más del 60% de los jóvenes de 15 años duermen bastante menos.

El informe sostiene que esto se debe tanto a cambios corporales del crecimiento como al uso de pantallas por la noche antes de acostarse.

¿Hormonas lentas?

Las investigaciones sugieren que la melatonina, hormona que el cuerpo humano libera por la noche para inducir el sueño, y el cortisol, hormona del estrés que despierta nuestro organismo respectivamente, se liberan más tarde en los adolescentes que en los adultos.

La consecuencia de dormir poco puede ser un mayor riesgo de infelicidad, dificultad para concentrarse y aparición de estrés y depresión

"Si le preguntas a una hija adolescente a las 10 de la noche que se vaya a la cama y te dice 'todavía no tengo sueño', en realidad no está mintiendo. Así que las necesidades fisiológicas de los adolescentes no encajan con la forma en que está estructurado el sistema escolar, que les exige ir pronto al colegio", explica a 'Euronews Health' Cathrine Wimmelmann, investigadora principal del Centro de Salud Infantil.

La consecuencia de dormir poco puede ser un mayor riesgo de infelicidad, dificultad para concentrarse y aparición de estrés y depresión.

¿Y si todo se arregla entrando más tarde al colegio?

En medio de una creciente concienciación sobre la salud mental de los jóvenes, varias escuelas de Dinamarca han probado a cambiar sus horarios de entrada desde el verano de 2023.

En 2022, el colegio de Rasmus, Th. Langs Skole, en Silkeborg, al oeste de Dinamarca, empezó a dejar que los alumnos de entre 13 y 16 años (entre el 7º y el 9º curso danés) empezaran a las 9 de la mañana en lugar de a las 8.10.

"Tienes un sueño de mejor calidad y te duermes más deprisa", afirma Rasmus.

La experiencia no se limita a Rasmus.

"Antes estábamos muy cansados y nos alterábamos bastante por las mañanas. Había mucha gente que se sentía perezosa y realmente no nos cuidábamos los unos a los otros", dijo Emily, una estudiante de 15 años (9º curso) de Th. Langs Skole, de 15 años.

"Pero después, cuando empezamos a reunirnos a las 9.00, cada vez estábamos más contentos. Hablamos entre nosotros en vez de mirar el móvil", añade.

Resultados positivos

"Duermen mejor, duermen más tiempo y tienen más energía. No sólo por la mañana, sino también durante el día, precisamente para estar frescos cuando tienen que hacer sus actividades fuera del colegio", explica a 'Euronews' Tine Agerholm Kristiansen, directora del colegio Th. Langs Skole.

Th. Langs Skole colaboró con una empresa tecnológica danesa, Enversion, para hacer un seguimiento del sueño de los alumnos de 7º a 9º curso a través de una aplicación.

Según las encuestas realizadas con la aplicación, los alumnos durmieron una media de 7 horas y 58 minutos durante el periodo de seguimiento y mostraron mejoras en la duración del sueño, la eficiencia del sueño y la fatiga durante los tres primeros meses de la iniciativa.

"Su eficiencia del sueño, es decir, cuánto tiempo pasan en la cama durmiendo realmente. también había aumentado mucho", explicó Karina Juul Uldal Christesen, responsable de comunicación de Th. Langs Skole.

"Nuestra clase de entonces, de séptimo curso, solía pasar una media de 3,5 horas durmiéndose antes del proyecto. Es demasiado. Se redujo a 1,6. Nuestra clase de octavo solía pasar 2,5 horas, que se redujeron a 0,4 horas. Nuestra clase de noveno bajó a media hora", añadió Christesen.

Una tendencia al alza

La historia de Th. Langs Skole se ha extendido por todo el país y ha motivado a otras escuelas en los últimos dos años.

En la actualidad, hay unos 20 centros en Dinamarca que han retrasado la hora de inicio de las clases.

Taastrup Realskole, situada a unos 20 kilómetros al oeste de Copenhague, ha sido una de las últimas en hacer lo mismo al comenzar el curso.

"A partir de este año, hemos empezado con los alumnos de último curso [que] se reúnen una hora y 15 minutos más tarde que el resto de los alumnos debido a sus hábitos de sueño", explica Kennet Hallgren, director de la escuela de Taastrup Realskole.

Los alumnos han tenido experiencias positivas similares.

"Estoy muy satisfecho porque me acuesto a la misma hora. Así que duermo básicamente una hora más, por lo que puedo ser más productivo en la escuela y estoy más concentrado", dijo Julius, un alumno de 13 años (7º curso) de Taastrup Realskole.

"Me ha gustado mucho la nueva hora de inicio de las clases. Porque puedes dormir hasta más tarde, y ahora estoy más concentrado en la escuela y puedo aprender más".

Entrar más tarde no implica salir más tarde

Los expertos afirman que una hora de entrada más tardía no debería implicar una hora de salida más tardía también para garantizar así que los alumnos tengan suficiente tiempo libre después de clase.

"La gran pregunta es cómo aplicarlo. La forma más fácil es simplemente prolongar la jornada; entrar más tarde, volver a casa más tarde. No creo que esa sea la manera de hacerlo, porque eso comprometería a los estudiantes y las actividades de tiempo libre", dijo Wimmelmann.

"Tenemos que pensar de forma creativa en cómo estructurar la jornada escolar", añadió.

Según la legislación danesa, nada impide que las escuelas empiecen más tarde, siempre que se cumpla el horario previsto.

"Sólo existe el requisito legal de que la enseñanza debe impartirse aproximadamente entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, a menos que haya acontecimientos especiales", según el Ministerio de Educación danés.

"Corresponde a las escuelas y a los municipios decidir cómo se organiza la enseñanza, y los municipios deciden cuántos días lectivos y de qué duración deben tener los alumnos. Así, por ejemplo, los municipios pueden optar por funcionar con más días lectivos de lo habitual, por lo que cada día puede ser ligeramente más corto".

Colegios privados como Th. Langs Skole y Taastrup Realskole tienen más libertad normativa y más recursos para reestructurar sus planes de estudio e implantar un horario escolar más tardío.

"No hemos cambiado la duración de las clases, pero... hemos puesto dos profesores en algunas de ellas", dijo a 'Euronews' Anja Nordgaard Roland, vicepresidenta de Taastrup Realskole.

Algunas escuelas públicas también han conseguido empezar más tarde y terminar a horas similares que antes ajustando los planes de estudio.

¿Cómo completar las cinco horas lectivas semanales?

Islev Skole es un colegio público situado en un suburbio de Copenhague que ha retrasado una hora la hora de entrada. Por ello, tuvo que encontrar la manera de completar las cinco horas lectivas semanales que le faltaban para cumplir los requisitos legales.

Según un informe de evaluación publicado por el centro este año, la escuela dedica un par de horas semanales por la tarde, organiza conferencias durante las excursiones escolares y lleva a cabo las denominadas horas en la nube, en las que los alumnos realizan tareas escolares pero pueden hacerlas en la escuela o en línea en casa y en horarios flexibles.

Efectos a largo plazo poco claros

Aunque los expertos creen que es una iniciativa prometedora dada la fisiología de los adolescentes, advierten de que hay algunas advertencias.

"En Dinamarca, muchas de las escuelas que han puesto en marcha la iniciativa no han realizado evaluaciones metodológicamente científicas de las iniciativas", afirma Wimmelmann.

"Muchos de los estudios que evalúan estas iniciativas sólo se ocupan de la duración del sueño y eso es sólo la mitad de la historia. La mayoría de las veces nos fijamos en la duración del sueño y no en la calidad del sueño [en estos estudios], y ambas son realmente importantes para los resultados; la capacidad cognitiva, las habilidades sociales y cosas por el estilo", añadió Wimmelmann.

Anteriormente, escuelas de Estados Unidos, Israel y Singapur habían realizado experimentos similares con resultados positivos.

Wimmelmann dice que no está claro si los efectos durarán más tiempo.

"Los resultados tan positivos de algunos de estos estudios son de hace unos años creo que no necesariamente se pueden transferir y utilizar hoy en día porque han pasado muchas cosas en la vida de los jóvenes", añade Wimmelmann.

Los expertos afirman que no basta con retrasar la hora de inicio de las clases, y que abordar otros comportamientos saludables, como las pantallas o la actividad física, podría ayudar a mejorar o respaldar los efectos de la iniciativa de retrasar la hora de inicio de las clases.

"Mi preocupación es que ha pasado mucho con la tecnología. El desarrollo tecnológico y los medios sociales. "El uso de pantallas afecta definitivamente a la calidad del sueño; a las ondas, a lo profundo que dormimos y a la continuidad del sueño. Nos despertamos más si hemos estado mirando una pantalla hasta quedarnos dormidos" dijo Wimmelmann.

Cómo dosificar el uso de pantallas

Los centros que han ampliado la hora de entrada admiten que mitigar el tiempo que los alumnos pasan frente a las pantallases un reto, pero importante para garantizar un mejor sueño y mejorar el bienestar de sus alumnos.

"Hablamos mucho de que tienen que dejar el móvil antes de irse a dormir... Y esa es una de las cosas que más cuesta... Más fácil en séptimo curso, porque los padres tienen más voz", explica Kristiansen.

Durante el semestre otoño 2022-primavera 2023, Islev Skole llevó a cabo una campaña llamada "Sueño sano y pantalla sana".

Según el informe de evaluación, el centro comunicó activamente a sus alumnos "consejos clave" para un uso saludable de las pantallas, además de realizar un seguimiento de su sueño y del tiempo que pasaban frente a una pantalla mediante el uso de tecnologías.

Como resultado, disminuyeron el tiempo de pantalla en la cama y el cansancio, así como la duración y la eficiencia del sueño en todas las clases de 7º que participaron en los cursos de apps y en el seguimiento durante cuatro semanas.

En una clase de 8º, los estudiantes llevaban smartwatches diseñados para trazar la duración del sueño y la distribución entre el sueño REM y el sueño profundo.

"El curso, que tuvo lugar durante un total de catorce días, creó de buena manera una base común ilustrada para hablar del sueño", escribió Islev Skole en el informe.

Crisis de salud mental

Wimmelmann afirma que el número de adolescentes que no duermen lo suficiente se ha duplicado desde los años ochenta.

"Hace años que lo sabemos y hace años que hablamos de ello. Pero creo que la razón por la que está sucediendo ahora en las escuelas desde hace un año ha comenzado a implementar los horarios de inicio de clases más tarde, creo que se debe a esta masiva, centrarse en el bienestar mental entre nuestros jóvenes", dijo Wimmelmann.

"En estos momentos hablamos de una crisis de salud mental. La sociedad y el mundo de la investigación están muy preocupados por encontrar soluciones para mejorar las condiciones de vida de nuestros jóvenes. Y ésta es una forma obvia de ajustar el sistema a sus necesidades", añadió.

Una iniciativa lanzada hace cinco años

Just Human es una ONG danesa que trabaja "para inspirar a las escuelas y a los legisladores para que consideren la posibilidad de retrasar la hora de inicio de las clases".

Lanzó el proyecto hace cinco años, cuando la mayoría de las escuelas se mostraban reacias a sumarse a la iniciativa.

Si permitimos que los adolescentes empiecen el colegio más tarde por la mañana, podemos darles la oportunidad de dormir más y esto puede tener un gran efecto positivo en su bienestar Eva Molin Directora del proyecto "Hora de entrada más tarde" de la ONG Just Human.

"Se necesitan cambios estructurales para mejorar el bienestar de niños y jóvenes, y para dar la vuelta a esta crisis de salud mental. Si permitimos que los adolescentes empiecen el colegio más tarde por la mañana, podemos darles la oportunidad de dormir más y esto puede tener un gran efecto positivo en su bienestar, su salud, su potencial de aprendizaje y sus interacciones sociales. Hay muchos beneficios", dijo a 'Euronews Health' Eva Molin, directora del proyecto "Hora de entrada más tarde" de Just Human.

"Estamos muy contentos de ver ahora que los colegios se están abriendo a esta idea y que se dan cuenta de los beneficios que las horas de comienzo más tarde podrían aportar a los alumnos", añadió Molin.

Según Just Human, unos siete municipios daneses están debatiendo activamente la posibilidad de que los colegios intenten retrasar la hora de inicio de las clases.