El aerosol nasal fue aprobado en EE.UU. y los reguladores de la UE han recomendado su aprobación.

Las autoridades reguladoras estadounidenses han dado luz verde a un aerosol nasal para tratar reacciones alérgicas potencialmente mortales.

La anafilaxia, una reacción alérgica grave y potencialmente mortal, requiere tratamiento inmediato con epinefrina, que tradicionalmente se administra con una inyección como EpiPen. El producto 'Neffy', recientemente aprobado, ofrece una alternativa sin agujas mediante la administración de epinefrina a través de un aerosol nasal.

El spray es "el primer producto de epinefrina para el tratamiento de la anafilaxia que no se administra mediante inyección". La anafilaxia es potencialmente mortal y algunas personas, sobre todo los niños, pueden retrasar o evitar el tratamiento por miedo a las inyecciones", declaró en un comunicado Kelly Stone, directora asociada de la división de neumología, alergia y cuidados intensivos del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

"La disponibilidad del aerosol nasal de epinefrina puede reducir las barreras al tratamiento rápido de la anafilaxia. En consecuencia, 'Neffy' ofrece una importante opción terapéutica y responde a una necesidad no satisfecha", añadió Stone.

La FDA afirma que el aerosol es tan eficaz para detener las reacciones peligrosas como las inyecciones.

Una reacción alérgica se produce cuando el sistema inmunitario de una persona reacciona de forma exagerada a una sustancia.

Entre los desencadenantes habituales de la anafilaxia figuran ciertos alimentos, medicamentos y picaduras de insectos. Los síntomas pueden aparecer en cuestión de minutos e incluir urticaria, hinchazón, picor, vómitos, dificultad para respirar e incluso pérdida de conciencia.

"Este nuevo sistema de administración es el primero sin aguja para la epinefrina", afirma Kelly Cleary, directora de los programas de educación y apoyo de la organización Food Allergy Research & Education.

"Lo que esto significa para las personas y familias con alergias alimentarias es que, en un momento de ansiedad provocada por la respuesta involuntaria a un alérgeno, en el que las emociones aumentan y uno se preocupa por su salud o la de su hijo, ahora no tiene que preocuparse de que la inyección cause dolor", añadió Cleary.

Una segunda oportunidad

Natalie DeMore, una estudiante universitaria de 21 años de Carolina del Sur, obtuvo un permiso especial de la FDA para probar 'Neffy' y lo ha utilizado 15 veces para detener las reacciones.

"Gracias a esto, me ha dado una segunda oportunidad en la vida. Puedo vivir, puedo salir. Puedo sentir que no me persigue constantemente esa sombra de la muerte, literalmente. Siento que tengo control sobre mi vida, que no tengo que ser prisionera de mi enfermedad", dice DeMore.

DeMore tiene alergias graves al coco, la piña y el aceite de palma, y sufre hasta 50 reacciones al año, que a menudo requieren de dos a tres inyecciones por episodio. Cada vez, las inyecciones la dejan con fuertes calambres en las piernas que duran días y le hacen temer la siguiente reacción.

"Lo que empiezo a sentir cuando tengo anafilaxia suele ir directamente al estómago. Si la ingiero, se produce un gorgoteo y un dolor extraños hacia a la parte superior del esternón, y es entonces cuando empiezo a sentir opresión en el pecho", explica DeMore.

Se espera que 'Neffy' esté disponible con receta médica a mediados de noviembre en Estados Unidos. Puede tratar a adultos y niños de al menos 30 kg de peso, pero aún se está estudiando una versión para niños más pequeños.

En junio, las autoridades reguladoras de la UE recomendaron la aprobación del aerosol nasal. ARS Pharmaceuticals, la empresa responsable del aerosol nasal, tiene previsto lanzarlo al mercado en el último trimestre de 2024.