Según un nuevo estudio, la incidencia del cáncer cerebral no ha aumentado paralelamente a la creciente popularidad de los teléfonos móviles desde mediados de la década de 1990.

¿Pueden los teléfonos móviles causar cáncer? Es una de las grandes preguntas que han dado lugar a muchas teorías de la conspiración y noticias falsas desde hace décadas. Pero el uso del teléfono móvil no aumenta el riesgo de cáncer cerebral, según ha demostrado un amplio estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los móviles emiten radiaciones no ionizantes con niveles de frecuencia y energía lo suficientemente bajos como para no dañar el ADN, a diferencia de las radiaciones ionizantes presentes en los rayos X médicos y en el Sol.

Y a pesar del aumento de la popularidad de los teléfonos móviles y otras tecnologías inalámbricas que utilizan radiofrecuencias similares (como la radio, la televisión y los monitores para bebés), no se ha producido un aumento similar en la incidencia de tres tipos de cáncer cerebral, leucemias o cánceres de hipófisis o glándulas salivales, según el metaanálisis, que incluyó 63 estudios publicados a lo largo de dos décadas y se publicó en la revista 'Environmental International'.

Esto realmente consolida lo que hemos estado viendo. Aslak Harbo Poulsen investigador principal del Instituto Danés del Cáncer

"Para el tema principal, los teléfonos móviles y los cánceres cerebrales, no encontramos un aumento del riesgo, ni siquiera con más de 10 años de exposición y las categorías máximas de tiempo de llamada o número de llamadas", señaló en un comunicado Mark Elwood, coautor del estudio y profesor honorario de epidemiología del cáncer en la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda).

Las nuevas conclusiones se producen poco después de otro importante estudio según el cual las personas que utilizan el teléfono móvil con frecuencia no corren mayor riesgo de padecer cáncer cerebral que las que lo hacen con poca frecuencia.

Ese análisis realizó un seguimiento de unas 250.000 personas durante una media de siete años en Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Finlandia. En conjunto, los resultados dan peso científico a la idea de que, para la inmensa mayoría de las personas, los teléfonos no contribuyen al riesgo de cáncer cerebral.

"Esto realmente consolida lo que hemos estado viendo", dijo a 'Euronews Health' Aslak Harbo Poulsen, investigador principal del Instituto Danés del Cáncer.

No hay correlación entre teléfonos móviles y tumores

Su investigación en Dinamarca, en la que participaron unos 358.000 abonados a la telefonía móvil, se incluyó en el metaanálisis, pero no participó en el nuevo estudio. "No parece haber una correlación fuerte entre el uso del teléfono móvil y el riesgo de padecer estos tumores en la población general", afirmó.

La principal pregunta abierta, según Harbo Poulsen, es si podría haber un impacto en una fracción de personas, por ejemplo, usuarios muy intensivos o a largo plazo de teléfonos móviles, pero esto seguiría siendo "extremadamente raro".

La OMS advirtió en 2011 que los teléfonos móviles eran "posiblemente cancerígenos para los seres humanos", y desde entonces su rama de investigación ha estado realizando estudios a gran escala sobre los posibles vínculos.

Harbo Poulsen dijo que en las investigaciones sobre los posibles riesgos para la salud relacionados con los teléfonos, por lo general, no está claro si las asociaciones se deben a la radiación, a la exposición a la luz durante la noche o a otra causa.

Cabe destacar que el punto de corte del nuevo estudio fue en 2022, cuando las redes 5G (que funcionan en un espectro de frecuencias más alto que las generaciones anteriores) eran todavía relativamente nuevas.

Sin embargo, todavía se consideran no ionizantes, y los autores del estudio dijeron que las personas no deberían preocuparse. "Todavía no hay estudios importantes sobre las redes 5G, pero sí sobre el radar, que tiene altas frecuencias similares; estos no muestran un mayor riesgo", dijo Elwood.