Chat GPT está despegando. Esta herramienta puntera de inteligencia artificial está llamada a revolucionar nuestras tareas y nuestra forma de trabajar.

Pero, ¿qué hay de las cosas divertidas? Habíamos oído que el bot puede ayudarte en todo, desde preparar una lista de reproducción hasta planificar un viaje. Así que decidimos ponerlo a prueba.

Euronews Travel pidió a Chat GPT que planificara un viaje de dos semanas por Europa sin ahorrar gastos. Esto es lo que se le ocurrió.

Las vacaciones de nuestros sueños, según un bot

Por si no lo conoces, ¿dónde has estado? - Chat GPT es un popular chatbot desarrollado por Open AI. Los usuarios le hacen preguntas y él utiliza masas y masas de datos para dar una respuesta única y muy personalizada. Aunque no "piensa" como un humano, es lo más parecido que se ha desarrollado hasta ahora.

Esta es nuestra conversación con el robot:

Euronews Travel: "Hola Chat GPT. ¿Podrías planearme unas vacaciones de ensueño por Europa? Tengo dinero ilimitado y el viaje debería durar dos semanas. No me importa adónde vaya ni lo que haga. Todo depende de ti".

Chat GPT: "¡Hola! Me encantaría ayudarte a planear las vacaciones de tus sueños por Europa. Con dinero ilimitado y dos semanas para viajar, las posibilidades son infinitas. Aquí tienes una sugerencia de itinerario:

"Días 1 a 3: París, Francia Comience su viaje en la Ciudad del Amor. Visite la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame y Montmartre. Disfrute de un poco de vino y queso en un café local, o tome un crucero fluvial por el Sena".

Aunque CHAT-GPT sea un enamorado, quizá no esté muy pendiente de las noticias. París está actualmente sumida en violentos disturbios por los planes del gobierno de aumentar la edad nacional de jubilación.

Además, la capital francesa es calificada habitualmente como uno de los destinos turísticos más sobrevalorados del mundo, aunque otras ciudades están subiendo puestos en el desafortunado escalafón.

Chat GPT: "Día 4-6: Roma, Italia A continuación, diríjase a la Ciudad Eterna. Explora las antiguas ruinas del Coliseo y el Foro Romano, y pasea por las calles de Trastevere. No olvide probar el helado y la pizza mientras esté allí".

Si no le apetece poner su viaje a Italia en manos de una máquina, Euronews Travel ha elaborado esta guía para planificar la escapada de fin de año perfecta a Roma. Está escrita por un humano (lo prometemos)."

Chat GPT: "Día 7-9: Barcelona, España. Desde Roma, viaje a la animada ciudad de Barcelona. Visite la famosa Sagrada Familia, pasee por las Ramblas y disfrute de unas tapas y sangría en un bar local. Haz una excursión de un día a Montserrat para disfrutar de unas vistas impresionantes".

Chat GPT ha suscitado críticas por muchos motivos, desde inventarse cosas hasta elaborar respuestas que discriminan a sexos, razas y grupos minoritarios. Pero, si has estado atento a sus elecciones, parece que podríamos añadir otra a esta lista: Es terriblemente genérico. Una de las razones es que genera respuestas basadas en material escrito ya existente. Esto significa que a menudo son poco originales y, francamente, aburridas.

Chat GPT: "Día 10-12: Ámsterdam, Países Bajos. Continúe su viaje a los Países Bajos y explore los encantadores canales de Ámsterdam. Visite el Museo Van Gogh, la Casa de Ana Frank y el Rijksmuseum. Alquile una bicicleta y explore la ciudad como un lugareño".

Tendrás que asegurarte de que Chat GPT sabe más de ti y de tu idea de unas vacaciones "de ensueño". Ámsterdam es conocida como destino de drogas y desenfreno, aunque la ciudad ha intentado recientemente limpiar su imagen, presentando la campaña "Stay Away" para ahuyentar a los molestos turistas británicos.

Chat GPT: "Día 13-14: Santorini, Grecia. Termine su viaje con una relajante estancia en la hermosa isla de Santorini. Disfrute de las impresionantes puestas de sol, báñese en las cristalinas aguas azules y haga una excursión en barco por la isla. Será la forma perfecta de terminar su aventura europea".

Santorini es conocida por estar repleta de parejas y recién casados. Quizá no sea el mejor lugar para viajar en solitario.

Chat GPT concluyó nuestro intercambio con una bonita despedida: "Este itinerario es sólo una sugerencia, y puedes ajustarlo a tu gusto. Con dinero ilimitado, puedes mejorar tu alojamiento, reservar visitas privadas y añadir paradas adicionales a tu itinerario. Disfruta de unas vacaciones de ensueño".

¿Creó Chat GPT un itinerario de ensueño?

La IA hizo un viaje medianamente sensato, sabiendo tan poco como sabía de nosotros y de lo que queríamos.

Aunque son opciones obvias, visitar estas tres capitales y dos importantes destinos turísticos marcaría un buen número de casillas, especialmente si eres nuevo en Europa.

Curiosamente, a mitad de la respuesta se produjo un error en la red y tuvimos que volver a enviar la pregunta a la IA. La respuesta que dio la segunda vez fue completamente diferente.

¿Qué se le ha escapado?

En primer lugar, parece que el robot no presta atención a la crisis climática. Optó por un viaje muy intensivo en carbono, sin tener en cuenta las opciones de viaje sin vuelos. Para ser justos, dijimos que teníamos dinero ilimitado, pero incluso los ricos deberían disfrutar de la maravilla de viajar despacio y con sueño.

Chat GPT también era muy, muy genérico. Estos lugares son un buen comienzo, pero el viajero avezado entre nosotros querría ver más lugares poco conocidos.

Y lo que es más grave, daba por sentado que los humanos compartían su eficiencia robótica: Un viaje tan vertiginoso dejaría a la mayoría de nosotros exhaustos, con muy pocas oportunidades de meternos realmente en la piel de un destino. Pero como Chat GPT da una respuesta distinta cada vez, nunca se sabe qué vacaciones podría planear para ti.