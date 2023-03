¿Está Emmanuel Macron protestando contra su propia reforma de las pensiones? No, sus ojos le engañan.

En plena tormenta política y social en Francia a causa de esta polémica ley, no ha faltado, como era de esperar, el humor. Un sinfín de internautas han recurrido estos días a la famosa inteligencia artificial para plasmar su creatividad en referencia a este asunto.

Se trata de imágenes increíblemente realistas que han estado circulando por las redes sociales y que han llevado a más de uno a preguntarse: pero esto, ¿es de verdad?

Son cortesía de la última versión de Midjourney, un programa de inteligencia artificial creado por un laboratorio de investigación independiente con sede en San Francisco, Midjourney Inc, que empezó a funcionar en marzo de 2022. El programa genera imágenes a partir de descripciones llamadas "prompts", del mismo modo que puedan hacerlo Stable Diffusion o DALL-E.

La última versión —la quinta— se puso a disposición el 16 de marzo en beta abierta, es decir, abierta a cualquiera que esté interesado en utilizar el producto, y la mejora es sensible: basta con un simple frase para crear cualquier situación. Los usuarios, por supuesto, no han desperdiciado la ocasión para desahogarse, con imágenes que reflejan el contexto actual que atraviesa Francia.

Emmanuel Macron, uno más entre el caos de París Reddit - Twitter

El presidente de Francia, un manifestante más Reddit - Twitter

Pero no solo Francia. Los usuarios no se han olvidado tampoco de la actualidad estadounidense, con imágenes igual de realistas del Donald Trump siendo detenido. Desde que se supiera que el expresidente podría ser imputado esta semana en el caso Stormy Daniels, los chistes visuales no se han hecho esperar.

De hecho, a pesar del humor inherente que destilan estas imágenes absurdas, los avances que las herramientas de IA están logrando a pasos agigantados vuelven a poner de relieve cómo la tecnología puede utilizarse para difundir desinformación o cometer fraudes.

Recientemente, varios informes de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos han advertido a los consumidores contra el auge de herramientas basadas en IA como ChatGPT, Vall-E de Microsoft y, en concreto, la aplicación de clonación de voz VoiceLab de ElevenLabs. Esta tecnología puede clonar voces de forma convincente para, por ejemplo, engañar a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos están en apuros y necesitan dinero rápido.