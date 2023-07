Una encuesta realizada a más de 12 000 expatriados revela cuáles son los mejores lugares para vivir en Europa, si lo que se busca es un buen equilibrio entre trabajo y vida privada.

¿Está pensando en mudarse a otro país de Europa pero no está seguro de cuál es el mejor destino para usted? Tal vez podamos ayudarle.

El trabajo a distancia está más de moda que nunca, por lo que decenas de países han puesto en marcha visados específicos para "nómadas digitales". Mudarse al extranjero nunca ha sido tan fácil.

Pero, obviamente, es importante elegir un país que ofrezca lo mejor para su carrera y que además se adapte a su estilo de vida.

Cada año, InterNations, una comunidad mundial de personas que viven y trabajan en el extranjero, lleva a cabo su encuesta Expat Insider.

A partir de múltiples preguntas a más de 12 000 expatriados, la organización ha elaborado una clasificación de 53 países de todo el mundo. Y estos son, según esos expatriados, los mejores (y peores) países para vivir.

España, el mejor de Europa

El informe Expat Insider 2023 analizó 53 destinos para expatriados de todo el mundo y los clasificó según su calidad de vida.

La encuesta pedía a los expatriados que evaluaran la facilidad que ofrecen estos países para instalarse o trabajar, así como las actividades de ocio en el país donde vivían.

La clasificación también incluye un índice Expat Essentials, que analiza factores como los servicios digitales, la burocracia, la vivienda y el idioma.

Este año, dos países europeos se han colado entre los diez primeros.

España ha sido elegido el mejor país de Europa y el segundo del mundo para los expatriados en 2023.

Desde la primera encuesta de InterNations en 2014, España siempre ha figurado entre los diez primeros en cuanto a calidad de vida. El país de la paella, las playas infinitas y la siesta ha figurado siempre entre los mejores del mundo por sus opciones de ocio, haciéndose este año con el primer puesto.

La mayoría de los expatriados (88 %) dicen sentirse satisfechos con la cultura y la vida nocturna en España, en comparación con el 68 % a nivel mundial.

Además, más de nueve de cada diez encuestados aseguran disfrutan plenamente de las oportunidades que se ofrecen para practicar deportes recreativos.

El clima y el tiempo de España ocupan el tercer lugar a nivel mundial, lo que también facilita a los expatriados salir y disfrutar de actividades de ocio.

El país no sale tan bien parado cuando se trata de trabajar. Menos de la mitad de los expatriados encuestados afirman que trasladarse allí ha mejorado sus perspectivas profesionales, y el 36 % no está satisfecho con el mercado laboral local.

Dicho esto, casi tres cuartas partes de los expatriados se mostraron satisfechos con su conciliación de la vida laboral y familiar.

Portugal: excelente calidad de vida, pero escasas oportunidades laborales

Portugal ocupa por su parte el décimo puesto. La facilidad para instalarse en este país es uno de los aspectos más destacados para los aquí expatriados. Más de tres cuartas partes de los encuestados aseguran sentirse como en casa, y más del 80 % se sienten bienvenidos en el país.

La mayoría de los encuestados también afirma que la población es, en general, amable con los residentes extranjeros.

En cuanto a calidad de vida, Portugal ocupa el séptimo puesto mundial. Algunas de sus ventajas son el clima, el tiempo y la calidad del aire.

El país sale mucho peor parado en lo que se refiere a la burocracia local, que más de la mitad de los expatriados considera difícil de tratar. Uno de cada cuatro se declara insatisfecho con la disponibilidad de servicios gubernamentales online, frente al 21 % global.

Portugal se salva por los pelos de estar entre los diez peores países para trabajar en el extranjero. En la subcategoría de perspectivas profesionales, el país ibérico ocupa el puesto 49 de 53.

Los expatriados lo sitúan por su parte en el puesto 45 en cuanto a oportunidades profesionales locales, y más de uno de cada tres está descontento con el mercado laboral.

Y aunque el país sale mal parado en cuanto a salario justo en el trabajo (puesto 42), el 78 % de los expatriados sigue estando de acuerdo en que los ingresos de su hogar son suficientes o más que suficientes para llevar una vida cómoda.

Los problemas de Malta

Entre los 10 últimos países de la lista encontramos a Malta, que ocupa el puesto 46 de un total de 53.

Uno de los principales problemas para los expatriados en este pequeño país es la calidad de vida, con un 32 % de descontentos con las oportunidades de practicar deportes recreativos, en comparación con el 10 % a nivel mundial.

Más del 60 % expresó su frustración con la infraestructura automovilística del país, frente a sólo el 13 % en el resto del mundo.

Otro punto débil de Malta es el medio ambiente y el clima. El país ocupa el penúltimo lugar tanto por su entorno natural como urbano.

Casi la mitad de los expatriados encuentra fácil hacer amigos locales en Malta, lo que supera la media mundial, y el 64 % se siente como en casa Calin Stan

Los resultados con respecto al trabajo no son mucho mejores. El 24 % no se siente justamente remunerado por su trabajo, y el 17 % no ve ninguna utilidad en su trabajo.

En cambio, más de la mitad de los expatriados se sienten satisfechos con su situación económica, al mismo nivel que la media mundial.

Malta obtiene resultados ligeramente mejores cuando se trata de establecerse, ya que ocupa el puesto 26 del mundo. Según la encuesta, a casi la mitad de los expatriados les resulta fácil hacer amigos locales, por encima de la media mundial, y hasta un 64 % dice se siente como en casa.

Turquía, mucho trabajo y poca satisfacción

Turquía ocupa el puesto 51 en la clasificación general, y el último en la clasificación en lo referente a trabajar en el extranjero.

Casi un tercio de los expatriados en este país se muestran descontentos con su jornada laboral, casi el doble de la media mundial. Los expatriados no se sienten mucho mejor respecto a su seguridad laboral o sus oportunidades profesionales personales.

El país se sitúa entre los 10 últimos en el índice de los "aspectos esenciales" para los expatriados, con un 16 % valorando negativamente los servicios en línea y un 15 % que asegura tener dificultades para acceder a un Internet de alta velocidad en casa.

En cuanto a calidad de vida, Turquía ocupa el penúltimo lugar en seguridad. Menos de la mitad de los expatriados están satisfechos con su situación económica, frente al 58 % global, y solo el 44 % está contento con el coste general de la vida.

El país obtiene sus mejores resultados en el índice de "facilidad para establecerse", con un 45 % contento con la facilidad para hacer amigos locales, ligeramente por encima de la media mundial.

En general, el 60 % de los expatriados está contento con su vida en Turquía, frente al 72 % global.

Noruega, antipática y cara

Noruega ha sido elegida el peor país de Europa para los expatriados, y ocupa el puesto 52 en la clasificación general.

Más de tres de cada cinco expatriados valoran negativamente el coste de la vida local, frente al 35 % global. Y el 37 % afirma que su renta familiar disponible no es suficiente para llevar una vida cómoda.

Noruega tampoco sale bien parada en el índice de "facilidad para establecerse" y casi un tercio de los expatriados describen a los lugareños como poco amistosos con los residentes extranjeros, frente al 18 % global.

A los expatriados también les cuesta hacer amigos locales y no están contentos con su vida social. En general, el 37 % dice no sentirse como en casa en Noruega, frente al 20 % en el resto del mundo.

Noruega también sale mal parada en el índice de "calidad de vida". Esto se debe principalmente a que los expatriados están descontentos con la asequibilidad del transporte público y las oportunidades de viajar.

El país nórdico también ocupa el último lugar mundial en variedad culinaria y opciones gastronómicas.

En el lado positivo, los expatriados en Noruega valoran la estabilidad política, la alta calidad del aire y el entorno natural.