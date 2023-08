¿No le gusta la gente? Estos son los mejores destinos para viajar en busca de espacio, silencio y soledad.

¿Le encanta perderse en el anonimato en una ciudad desconocida? ¿Le suena a paraíso un retiro solitario en la montaña? ¿Se siente cómodo cenando solo?

PUBLICIDAD

Los viajes en solitario están en auge, en busca de libertad, flexibilidad, autodescubrimiento y evasión de la rutina.

Pero no en todas partes se acepta: los restaurantes de **Barcelona**han sido noticia recientemente por rechazar a comensales solitarios en favor de grupos de turistas.

Así que si usted es un viajero más solitario, ¿adónde debería ir?

Estos son los mejores lugares para viajeros introvertidos, según los usuarios de la comunidad r/travel de Reddit.

Finlandia: "El país más introvertido del mundo

Salpicada de lagos, bosques y picos nevados, Finlandia es un paraíso para los amantes de la naturaleza. También es "la nación más introvertida del mundo", según un usuario de Reddit.

"Según mi experiencia, los finlandeses son gente agradable y acogedora, pero te dejan en paz a menos que te comprometas con ellos", añaden.

"Allí a la gente le gusta el espacio personal", dice otro usuario. "Y probablemente no hablarán contigo a menos que estén bebidos", prosigue.

Los miembros del subreddit afirman que Helsinki, la capital del país, es "segura, transitable y tranquila".

Si eres el tipo de viajero solitario que busca el aislamiento en el bosque, entonces disfrutarás del senderismo, el piragüismo y la pesca que ofrece Finlandia.

Hacer senderismo alrededor de los lagos significa estar casi siempre solo rodeado de naturaleza salvaje.

Islandia: Viaje en solitario por el país del hielo y el fuego

Maravíllese con las auroras boreales en Islandia. Canva

Impresionantes paisajes, seguridad y gente amable son algunas de las principales razones por las que los introvertidos recomiendan Islandia para una escapada en solitario.

PUBLICIDAD

"Alquila una autocaravana y viaja por el campo", sugiere un usuario de Reddit.

"A principios de septiembre es mi época favorita, ya que se solapan los frailecillos y las auroras boreales", dice otro usuario.

Otro comentario en el subreddit recomienda "volar con Icelandair y aprovechar el programa Stopover".

La aerolínea te permite añadir una escala de uno a siete días en Islandia en cualquiera de sus rutas transatlánticas sin tarifa adicional, un truco para ahorrar dinero para los viajeros en solitario, que a menudo se ven afectados por costes inflados.

Los viajeros en solitario de Reddit dicen que también hay muchas excursiones de un día desde Reikiavik que son una forma estupenda de ahorrar dinero viajando solo.

PUBLICIDAD

Escocia: Belleza austera y silenciosa

Paisaje espectacular de Escocia Canva

Con ciudades repletas de historia, islas remotas y escarpadas tierras altas, Escocia es el lugar ideal para desconectar.

"Las Tierras Altas están vacías y son preciosas, un lugar perfecto para unas vacaciones contemplativas", afirma un usuario de Reddit. "Viaja por las Hébridas Exteriores, es ridículamente bello y muy remoto", recomienda otro.

Las excursiones alejadas de los centros poblados son un tema recurrente entre los viajeros solitarios introvertidos en Reddit. Un comentario sugiere que la zona de Assynt es "especialmente bella" y ofrece "muchas excursiones". En las Highlands es probable que tampoco tenga que hablar con mucha gente.

Puede que a algunas personas les eche para atrás la fama de lluviosa de Escocia, pero confíe en un introvertido para darle la vuelta a la tortilla: "Hace buen tiempo para leer y dormir, pero también es estimulante", señala un usuario.

Suiza: Contemplar en silencio paisajes que dejan boquiabierto

Escapada a las montañas de Suiza. Canva

Suiza, con sus escondidos refugios alpinos y sus pintorescos viajes en tren, es el lugar perfecto para desconectar.

PUBLICIDAD

"Nadie te va a hablar. No hay mucha fiesta ni ruido. El país más bonito del mundo", afirma un usuario de Reddit. "Puedes simplemente dar paseos en tren por Suiza y no hacer nada más que contemplar el asombroso paisaje en silencio y estar completamente entretenido".

Si prefiere explorar a pie, pruebe a recorrer la Via Alpina. "Son 19 días y atravesé el país a pie", dice un miembro de r/Travel. "Acabas en una ciudad nueva cada noche. Empieza en Sargans y acaba en Montreux".

Otras recomendaciones para introvertidos son el pueblo de montaña de Grindelwald -donde se puede hacer senderismo en verano y esquiar en invierno-, subir en telecabina al monte Pilatus y recorrer los 170 km del sendero Tour du Mont Blanc.

Japón: Para cenas en solitario de alto nivel

Comer solo en Japón. Canva

Aventúrese fuera de Europa y será recompensado con innovaciones con las que los introvertidos europeos sólo pueden soñar.

Dirígete a Tokio (Japón) y visita "la famosa cadena de ramen Ichiran Ramen, el paraíso de los introvertidos", aconseja un usuario de Reddit. "Está diseñado de tal manera que nunca tienes que interactuar con nadie".

Después de elegir tu comida en una máquina expendedora, te diriges a una cabina de comedor para una sola persona - "muy parecida a una cabina de votación"- donde te entregan tu plato a través de un pequeño orificio de servicio.

El respeto japonés por la discreción no se limita a la comida. "La gente te deja en paz", dice un usuario. "Tokio es muy seguro, hay muchas cosas que hacer y la gente no se mete en lo que no le importa", coincide otro.

Japón también "puntúa alto en seguridad", según los redditors, que dicen que es "el país más acogedor para introvertidos en el que he estado".

El amplio y puntual sistema de transporte público del país también es un atractivo para los viajeros en solitario.

"Pasa unos días en Tokio y luego coge el Shinkansen [tren bala] a casi cualquier lugar de Kyushu -la tercera isla más grande de Japón- para disfrutar de una encantadora vida rural", recomienda un usuario.

Corea del Sur: Comida callejera y karaoke en solitario

Visite templos y palacios en Seúl, Corea del Sur. Canva

Otro país de Asia Oriental muy recomendable para los viajeros introvertidos es Corea del Sur.

"La gente es muy reservada y es muy fácil moverse por Seúl en metro", aseguran los miembros de r/Travel.

Afirman que la capital es extremadamente segura, "incluso si estás bebido y desmayado en medio de la calle a las 3 de la madrugada". También hay "un montón de cosas para hacer solo y en la mayoría de los sitios se habla o se escribe en inglés".

Una vez que hayas explorado los interminables templos y palacios históricos de la ciudad, te hayas atiborrado de sabrosa comida callejera y hayas probado "el karaoke en una habitación para ti solo", dirígete a la montaña Dobongsan para practicar senderismo, el pasatiempo nacional de Corea del Sur.