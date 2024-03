¿Le desanima el precio del tren? El director general de Rail Europe explica cómo encontrar la mejor oferta.

Bjorn Bender, directorgGeneral de Rail Europe, es una persona que sabe de trenes. Sólo el año pasado recorrió unos 75.000 kilómetros por toda Europa. Para él, viajar en tren "no es ir de A a B, en realidad es un segundo hogar. Es mi oficina, donde realmente puedo hacer mi trabajo".

Desde la COVID, ha habido un renovado interés por los servicios ferroviarios, ya que los viajeros buscan estar más cerca de casa y muchos intentan mitigar el impacto negativo del transporte aéreo en el medio ambiente. La demanda ha aumentado en todo el mundo, y es algo que Bjorn ha visto reflejado en la venta de billetes.

"La demanda de movilidad es enorme y está aumentando en todo el mundo", afirma. "El sector ferroviario está creciendo: en toda Europa y en los servicios transfronterizos, quizá un 20%". Para Rail Europe, 2023 fue "un año increíble". Bender comparte que la compañía experimentó un crecimiento interanual del 66% en las ventas en comparación con 2022 y alrededor del 75-80% de crecimiento en comparación con 2019.

A pesar de la demanda, todavía hay una percepción por parte de muchos de que los billetes de tren son caros, algo que Bender cree que es erróneo. Bender comparte con 'Euronews Travel' sus conocimientos sobre cómo ahorrar al reservar viajes en tren.

Las rutas realizan numerosas paradas en sus rutas. Canva

No reserve directamente los billetes de tren

El primer consejo de Bender es no reservar directamente con las compañías ferroviarias. Compara la experiencia con la reserva de vuelos: "Normalmente no se reserva directamente en la web de una aerolínea, al menos yo no lo haría. Comparo precios en Skyscanner o Kayak, por ejemplo".

Los sitios de búsqueda, que ofrecen precios de billetes de múltiples proveedores, ofrecen a los viajeros el mayor número de opciones y la posibilidad de elegir entre varias rutas y tarifas. "Cuando quiero viajar de Fráncfort a Nueva York, no me importa si al final me siento en Delta, United o Lufthansa", abunda Bender.

Esta actitud ante la reserva de viajes en tren es algo que, en su opinión, acaba de asentarse. "En Europa nos estamos introduciendo cada vez más en este entorno, con plataformas mutuamente agnósticas, actores como nosotros, que comparan precios, tarifas y ofrecen sugerencias basadas en las necesidades individuales del viajero".

Reserve los billetes de tren entre siete y doce semanas antes de la fecha de viaje

Es un hecho ampliamente aceptado que, cuando se trata de viajar, cuanto antes se reserve, más barato resulta. Pero, al igual que ocurre con los viajes en avión, suele haber una ventana de oportunidad en la que los precios de los billetes de tren son más bajos.

"Yo diría que reservar con entre siete y doce semanas de antelación es un buen margen", aconseja Bender. Una idea valiosa, pero ¿durante cuánto tiempo? Al fin y al cabo, las cosas están cambiando.

"Antes sólo había un número muy limitado de tarifas de ahorro en los trenes de alta velocidad. Ahora puedo reservar una tarifa de ahorro 30 minutos antes de la salida para todas las compañías".

Ahorrar dinero en billetes también depende de dónde y cuándo se quiera viajar. No es de extrañar que coger un tren un lunes por la mañana sea más caro que un martes, así que a veces encontrar una ganga no es realista.

Únete a los planes de fidelización y compra pases de tren y tarjetas de tren. Canva

Incluya paradas en su ruta

Aunque los servicios sin escalas son más rápidos y, por tanto, más atractivos, también son más caros. "Si está dispuesto a cambiar de tren una vez, aumentará la probabilidad de encontrar un precio mejor", revela Bender.

Es una práctica bastante común con las tarifas aéreas, y parece que los trenes no son diferentes. Si se busca lo suficiente, es posible encontrar conexiones fáciles con tiempos de espera relativamente cortos, por lo que el impacto global en el viaje es mínimo y, sin embargo, el ahorro puede ser considerable.

Únase a programas de fidelización y compre pases y tarjetas de tren

"Los programas de fidelización, sobre todo en los servicios transfronterizos, aumentan las posibilidades de conseguir mejores tarifas", asegura Bender. Lo mismo ocurre con los pases y tarjetas de tren. "Viajar con pases cuando vas con tu familia de vacaciones de verano te da la oportunidad de viajar por casi toda Europa, por un par de cientos de euros durante cuatro semanas".

Bender cree que la disponibilidad y utilidad de las tarjetas y pases de tren es algo que aún no se aprecia lo suficiente en Europa. "Hay muchas oportunidades, pero la educación, incluso para los europeos, todavía no es tan alta. Depende mucho de nosotros, de los proveedores mutuos, difundir toda la información y ser realmente un acompañante para los viajeros, desde la inspiración hasta la posventa."