Si el célebre escritor francés Victor Hugo hubiera visitado hoy el castillo de Chambord, no cabe duda de que lo habría compartido en Instagram. Después de viajar allí por primera vez, escribió: "¿Te imaginas, querido Paul, que desde que vi Chambord, no paro de preguntar a todo el mundo: has visto Chambord?". Yo mismo sé lo que sintió.

Contemplando este castillo de cuento de hadas, coronado por su carnaval de torreones crema y gris, yo también quiero contárselo a todo el mundo. Encargado por Francisco I en 1519 y terminado en el siglo XVII, está considerado una obra maestra de la arquitectura renacentista. En su centro se encuentra una escalera de doble giro inspirada en Leonardo da Vinci.

Aunque Chambord es sin duda el más famoso, cada uno de los célebres castillos del Valle del Loira, de los que pueden visitarse más de 100, posee su propio encanto individual. También están los famosos viñedos, las ciudades históricas y los pueblos llenos de flores. Y, en el centro de todo, el río más largo de Francia.

Un destino mundialmente conocido

No es de extrañar que el Valle del Loira fuera declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Este año se cumple su 25 aniversario. Abarca 174 km desde Sully-sur-Loire hasta Chalonnes-sur-Loire, y es uno de los mayores sitios declarados del país.

Esto también significa que es casi imposible ver todo lo que hay en la zona de la UNESCO en un solo viaje, por no hablar de la región en general, pero ¿qué mejor excusa para planear una visita de vuelta? Sobre todo porque todo comienza a sólo una hora en tren de París.

Disfrutando de las vistas del paseo marítimo durante un paseo por Orleans. Caroline Harrap

Si viene en esa dirección, un lugar ideal para empezar es Orleans, a veces descrita como la puerta de entrada al Valle del Loira. Esta ciudad, una de las más antiguas de Francia, fue liberada por Juana de Arco del asedio inglés de 1429. Aún hoy, su presencia está presente en todas partes, desde la imponente estatua de la plaza principal y la calle que lleva su nombre hasta las vidrieras de la catedral gótica de Sainte-Croix.

Esta relajada ciudad ribereña también es conocida por su atractivo paseo marítimo, sus edificios renacentistas y su vibrante arte callejero. Aquí, nombres como M. Chat, Tag Lady y MifaMosa se pronuncian casi con la misma reverencia que la propia Juana de Arco. También me tientan los museos y, en particular, las visitas guiadas a los espacios subterráneos de la ciudad.

La tienda Martin-Pouret en su taller donde también podrás disfrutar de una visita. Caroline Harrap

Hoy, sin embargo, vamos a visitar la última vinagrera que queda en Orleans. La ciudad se hizo famosa por su vinagre en la Edad Media, cuando los lentos transportes del Loira hacían que el vino a veces se agriara. Fundada en 1797, Martin-Pouret continúa la tradición hasta nuestros días. Además de su tienda en el centro, donde venden vinagres especializados junto con otros productos como mostaza y salsas, ofrecen visitas a su taller a las afueras de la ciudad.

Tras la pista de los castillos

A la mañana siguiente, viajamos media hora hasta uno de los castillos más insólitos de nuestra lista, el castillo de Meung-sur-Loire. Conocido como 'el castillo de las dos caras', mientras un lado conserva su exterior medieval, el otro tiene una fachada del siglo XVIII de color rosa salmón. En el exterior, un sendero temático del dragón cuenta con impresionantes animatrónicos, incluido un basilisco de 14 metros de largo, mientras que un jardín de rosas de estilo zen emana calma.

Más allá de los castillos, otra visita obligada en el Valle del Loira es la de los viñedos. Como una de las principales regiones vinícolas de Francia, la diversidad es impresionante: desde los emblemáticos blancos de Sancerre y las variedades espumosas de Saumur hasta los apreciados tintos de Chinon. De vuelta a Chambord, ahora producen sus propios vinos orgánicos, cosechados a mano, recuperando una antigua tradición en la finca. Durante la cata "obligatoria", un espumoso rosado llamado La Favorite hace honor a su nombre.

Un relajante paseo en barco en una embarcación tradicional de madera con Moments de Loire. Caroline Harrap

Por la tarde, deseosos de conectar con el río, daremos un paseo en barco por el Loira en una embarcación tradicional de madera. Para ello, nos unimos a una excursión con 'Moments de Loire', cuyo guía experto nos enseña todo sobre el ecosistema del río. Aunque no divisamos a los castores residentes, sí vemos libélulas de vivos colores y una enorme garza que pasa en picado.

Jardines y cuentos de hadas

Los amantes de la jardinería no pueden perderse el cercano Domaine de Chaumont-sur-Loire. Además de su notable castillo, que fue residencia de Catalina de Médicis, la finca acoge el Festival Internacional de Jardines. El tema de este año, Érase una vez en el jardín, ha dado unos resultados mágicos.

También merece la pena desviarse hacia el sur para visitar la Ciudad Real de Loches. Esta ciudad fortificada, una de las más bellas del país, posee una arquitectura milenaria. En su centro se encuentra la Logia Real, antaño predilecta de Carlos VII, y una torre del homenaje medieval que figura entre las mejor conservadas de Europa.

No muy lejos de aquí, el pueblo de Montrésor, oficialmente uno de los "más bellos" de Francia, ofrece pintorescas calles, un verde valle y, sí, un encantador castillo. No se pierda la estatua del Ángel Caído, obra de Constantino Corti. Su inquietante belleza despertó la admiración nada menos que de Mick Jagger, que tiene una casa en la región y al que de vez en cuando se puede ver comprando una baguette en una panadería local.

Si busca algo para comer en este rincón del Valle del Loira, el restaurante ecológico DorDinAire, en Nouans-les-Fontaines, es difícil de superar. Dirigido por los encantadores Valérie y Thierry, ofrecen sensacionales platos de temporada elaborados con productos locales.

La conexión Da Vinci

El último día visitaremos uno de los monumentos más conocidos de la región: el Castillo Real de Amboise. Dominando el Loira, este "palacio sobre un promontorio" fue uno de los favoritos de los reyes franceses. Con su esplendor renacentista, sus vistas panorámicas y sus jardines aéreos (designados 'Jardin Remarquable'), entiendo por qué.

La vista panorámica desde los jardines del Castillo Real de Amboise. Photo Caroline Harrap

También es el lugar de descanso final de Leonardo da Vinci, cuya tumba se encuentra en la exquisita capillita de Saint-Hubert. A diferencia de cierto cuadro del Louvre, somos prácticamente los únicos presentes. En el cercano Château du Clos Lucé, donde pasó sus últimos días, se celebra su vida en una de las principales atracciones culturales de la zona.

El pueblo de Chédigny alberga mil rosales y muchas otras plantas y flores. Caroline Harrap

A continuación, nos dirigimos de nuevo hacia el sur, en dirección a Loches, para visitar Chédigny. Chédigny, único pueblo con el estatus de 'Jardin Remarquable', alberga un millar de rosales, entre otras muchas plantas y flores. El Festival des Roses, que se celebra anualmente, es muy recomendable, al igual que el almuerzo en Le Clos aux Roses, con su terraza cubierta de glicinias.

'Au revoir', no adiós

Por la tarde, como última parada, nos dirigimos a Tours. Aquí encontramos una ciudad repleta de lugareños, estudiantes y visitantes, que disfrutan de su rico patrimonio, su ecléctica mezcla de tiendas y su variedad de museos. Me apunto la catedral de Saint-Gatien, con su flamante fachada, el espacio expositivo del Hôtel Goüin y una sesión de yoga en lo alto de la Tour Charlemagne.

De momento, nos damos el gusto de hacer una ruta gastronómica con la encantadora Sheena, de Food Tours in Tours. Lo más destacado es la animada plaza de Plumereau, con sus edificios de entramado de madera rodeados de mesas con dosel.

Un final apropiado para nuestro viaje en la festiva Guinguette de Tours. Caroline Harrap

Terminamos en la Guinguette de Tours, donde degustamos vinos locales mientras la gente se mece al son del swing y el sol se pone sobre el río. Ha sido un viaje relámpago, pero una semana maravillosa. Lo único que lamento es que me hubiera gustado ver más. Lo próximo en mi lista son las cuevas trogloditas, la ruta ciclista a orillas del río y una visita a Blois. Mientras tanto, como Víctor Hugo con Chambord, preguntaré a todo el mundo: ¿Ha visto el Valle del Loira?