Bajón del turismo en Venecia

Los hoteleros creen que no se muestra lo rápidamente que Venecia se recuperó de los daños de la inundación. La mayoría de los hoteles y tiendas reabrieron encuanto bajó la marea.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.