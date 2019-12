Para muchas familias de la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, marcharse es la única esperanza. Se ven obligados por los continuos enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales, que junto a sus aliados rusos, ganan posiciones en la región. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los bombardeos de la aviación rusa han matado a 15 civiles en el sur de la provincia. Muchos de los desplazados se dirigen hacia la frontera con Turquía.

"La situación es trágica. Hay muchos bombardeos. La presencia de aviones de guerra es constante", cuenta Mohammed al-Ata, vecino de Khan al-Sabil. "He cogido a mi familia y nos vamos a una tienda de campaña. Pero no sé si podremos montarla o no. Hace mucho frío y llueve así que no creo que podamos estar sin calefacción. Así es como vivimos, esta es nuestra vida ahora. Sea como sea le doy gracias a dios", cuenta Ibrahim al-Tah, desplazado de Maarat Hurmah.

Mientras tanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU no se llega a un acuerdo. Este viernes, dos de los miembros permanentes, Rusia y China vetaban la resolución de extender a un año la entrada de ayuda humanitaria a través de la frontera en manos de la oposición. Si no se llega a un acuerdo alternativo, la asistencia financiada por la ONU corre el riesgo de no llegar a su destino.