Coleccionista peruana expone más de 300 belenes en su casa

"Me instaron a escenificar un belén y teníamos la costumbre en casa de dar una muñeca, un pastor, una casa, algo al niño Jesús. Pero cuando salía a las ferias a comprarlos, encontraba una gran variedad de pesebres, y a partir de entonces, empecé a armar más pesebres, dependiendo de lo que encontrara en cada estación. Y llegué a tener este número de pesebres", dijo Valencia.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.