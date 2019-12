"Si si nos trajeron ayuda y cenamos bien y pasemos bien a gusto la noche, si esta bien, este esperamos que nos sigan ayudando, si no pasamos [la frontera], que nos siguen ayudando", dijo Rita Carranza, una migrante que espera cruzar a Estados Unidos.

Acompañado de varios voluntarios de la comunidad, el hombre detrás del traje hizo entrega de jueguetes y comida, sabiendo que, aunque los regalos no solucione la situación de estos migrantes, este pequeño gesto es un alivio para las noches frías.

