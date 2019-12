Un lobo vagabundo mata un canguro... ¡En Bélgica!

Sin embargo en Europa Occidental parece que bastante gente aprecia tener canguros como mascotas. A principios de mes un canguro se escapó de la finca de su dueño en Untertraubenbach, Alemania. No es la primera vez que se producen ese tipo de incidentes, informe The Local .

WOLF EET WALLABY ALS KERSTDINER Het klinkt als té absurd, maar het is helaas echt waar: een wolf - vermoedelijk de...

Los canguros, animales australianos, no suelen vivir en Europa fuera de los zoológicos. Colonias de walabíes, que se asemejan a pequeños canguros escapados de una reserva zoológica, viven desde hace décadas en una zona del bosque de Rambouillet al oeste de París.

Contactada por la Agencia France Presse, la policía de Balen dijo que no tenía más información sobre el caso.

"Descubrí huellas de lobo, así que es casi seguro que era un lobo, pero no estamos 100% seguros de qué lobo era", dijo el experto.

Los canguros estaban en el jardín de sus dueños cuando ocurrió el ataque. Fueron los propietarios, cuya identidad no reveló el Sr. Loos, quienes llamaron al especialista.

