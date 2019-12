La huelga fue anunciada el viernes pasado por el sindicato UFO. Durará hasta el día dos, si bien para entonces ya se han anunciado nuevos paros dentro del grupo Lufthansa. La compañía aérea alemana ha lamentado que el sindicato no haya comunicado de manera clara cuáles son sus reivindicaciones.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.