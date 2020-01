Sin embargo, Blewer subraya que "no se trata de una tema de emigración". No significa que los que adquieren la nueva ciudadanía necesariamente dejen el hogar. Pero sí se trata de personas a las que les gustaría tener la opción de viajar a ciertos países y "vivir la vida" que desean.

Es muy difícil generalizar qué países son más activos en los programas de inversión en ciudadanía, "salvo cuando se produce un crecimiento de la riqueza de una región, como por ejemplo en África Oriental, Sudáfrica y África Occidental". Hay un verdadero aumento de la riqueza privada, legítima, verificable. Pero el sistema económico y diplomático mundial no se ha puesto al día todavía para permitir los viajes sin visado". Por lo tanto, algunas de estas personas que se han enriquecido pueden querer viajar a Europa sin visado y, por lo tanto, participar en un programa de compra de la ciudadanía.

Sin embargo, agrega que a veces "algunos británicos, estadounidenses o alemanes quieren una ciudadanía alternativa". Blewer explica que la razón de ello podría ser a veces el trabajo en países donde los secuestros ocurren con relativa frecuencia. El riesgo de secuestro puede disminuir si entran al país con un pasaporte diferente al de estas naciones. Sin embargo, este tipo de ciudadanía no se obtiene necesariamente a través de programas de inversión.

En Europa, Malta y Chipre tienen programas oficiales de ciudadanía por inversión, según Blewer. Austria no tiene un programa, pero la Constitución austriaca estipula que se puede adquirir la ciudadanía austriaca a través de ciertos esquemas de inversión.

Esto significa que aunque no sea parte del tratado de Schengen, los titulares de un visado Schengen pueden entrar al país sin tener que solicitar un visado para Montenegro. En segundo lugar, es un candidato a miembro de la Unión Europea y se espera que cumpla todos los requisitos en un futuro próximo.

En el otro extremo del espectro, no ha cambiado mucho la situación de los pasaportes menos valiosos.

"Esto no es tanto una cuestión de un grupo de países que baja y sino un grupo que sube", añade. De hecho, los países occidentales que parecen haber caído en el ranking no suelen tener menos posibilidades de exención de visado. Es sólo que Japón y Singapur tienen más.

Sin embargo, "si miras las cifras, en los últimos 10 años, por ejemplo, algunos de los miembros del G7, Alemania, EE.UU., el Reino Unido no han cambiado realmente el número de destinos con viajes sin visado de forma significativa".

Mientras tanto, Corea del Sur y Alemania perdieron un rango, bajando al tercer lugar. Los titulares de pasaportes de esos países no necesitan preocuparse por las visas en 189 destinos.

