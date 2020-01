Un terremoto de 6,4 grados sacude Puerto Rico

no comment

Un seísmo de 6,4 grados en la escala Richter ha golpeado Puerto Rico este lunes, causando únicamente daños materiales. Como consecuencia se han producido cortes de electricidad que han afectado a unos 250.000 ciudadanos y pequeños desplazamientos de tierra. El terremoto ha sido el mayor de los varios que han golpeado la isla desde el pasado mes de diciembre. Por el momento no hay alertas de tsunami.

