Protección policial permanente para la "ministra bosnia" de Austria

De 35 años y origen Bosnio, Zadić llegó a Austria huyendo de la guerra cuando aún era una niña. Aunque ha brillado académica y profesionalmente como jurista, para la ultraderecha es inadmisible que esté en el Gobierno. La acusa de tener lazos con el islamismo radical, aunque ella afirma que no es musulmana.

