La extrema derecha intenta boicotear la nueva coalición austriaca

La toma de posesión de la nueva coalición está prevista para el martes, pero aun quedan asuntos por resolver. Entre ellos, el la de la detención preventiva que propone Sebastian Kurtz, que está previsto que repita como primer ministro. La ley permitiría el encarcelamiento de personas clasificadas como peligrosas en caso de que haya alguna sospecha. Los ecologistas han dejado claro que no forma parte del programa de Gobierno.

Las turbulencias no dejan de azotar la política austriaca. Un día después de que Los Verdes dieran el visto bueno a la coalición con los conservadores del OVP, los antiguos socios de estos últimos han movido ficha. La formación de extrema derecha Partido por la Libertad de Austria, el FPÖ, ha pedido al presidente federal que no permita que la ecologista de origen bosnio Alma Zadic ocupe la cartera de Justicia.

