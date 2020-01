El fallecido sultán Qabús de Omán ya tiene sucesor

Su sucesor es su primo Haitham ben Tarek, hasta ahora ministro del Patrimonio y la Cultura, que se ha comprometido a seguir con la política de "no ingerencia" del difunto soberano. Ha señalado que Omán seguirá favoreciendo las soluciones pacíficas a las crisis mundiales y regionales.

