Acaparamiento de tierras en Hungría por "falsos granjeros"

"Los amigos del gobernante partido Fidesz lograron las tierras, por desgracia, y los llamados granjeros falsos. Los verdaderos granjeros, como nosotros, no obtuvieron nada", lamenta Zsigmond Mavranyi, pastor.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.