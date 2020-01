Pero esto no ha sido suficiente para los críticos de la guía Michelin. La cocina tradicional de la región de Lyon que defendío Paul Bocuse hasta su muerte, a los 91 años, "con mucha crema y mucha mantequilla" como él mismo explicaba está a contra corriente de las nuevas tendencias de una gastronomía más ligera e inventiva.

Los esfuerzos de modernización --"la tradición en movimiento", como lo definieron los equipos directivos de esta institución-- no habrían bastado. Los menús siguen basados principalmente en la cocina tradicional lionesa; sin novedades en la carta, sólo se han modificado algunas recetas a lo largo de los años por ejemplo modificando una salsa o cambiando la presentaciçon del plato.

Elevado a la categoría de templo de la gastronomía, sus menús casi no han evolucionado desde los años 80, lo que ahora le ha acarreado esta sanción, dos años después de la muerte de su fundador, el mítico Paul Bocuse.

