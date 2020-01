Según lo sellado, todos estos países deberán respetar no solo el alto el fuego iniciado hace una semana en el país africano sino también el embargo de armas decretado por la ONU y hasta ahora violado en reiteradas ocasiones.

"Hemos obtenido el compromiso de todos los participantes de que no prestarán más apoyo a las distintas partes libias, así como la detención de sus operaciones mientras dure el alto el fuego ", informaba a la prensa la canciller una vez concluida la reunión.

Axel Schmidt/Pool Photo via AP

